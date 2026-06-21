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قرارگاه رسانهای خراسان جنوبی برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد برپا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی در سومین جلسه ستاد هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید این مرکز گفت: بخش گستردهای از پوشش رسانهای مراسم تشییع در مشهد بر عهده خراسان جنوبی خواهد بود و نیروهای انسانی و تجهیزات این استان به طور کامل در خدمت این مراسم قرار خواهند گرفت.
آینه دار این تشییع را شاخص و درخشان دانست و افزود: بهترین الگو، اربعین است که همه کشور را به این سمت سوق میدهد.
مدیرکل صدا و سیما همچنین بر لزوم برنامهریزی دقیق در حوزه خدمات و برنامههای فرهنگی، هم برای مخاطبان حاضر در مراسم و هم برای جاماندگان، تأکید کرد و این ایام را فرصتی مغتنم برای تبیین شخصیت برجسته رهبر شهید دانست.
آینه دار با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و هممرزی با کشورهای افغانستان و پاکستان، و همچنین همجواری با استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد و اصفهان، بر نقش کلیدی خراسان جنوبی به عنوان مسیر عبور زائران و مشتاقان شرکت در مراسم تشییع تأکید کرد.
مدیرکل صدا و سیمای استان همچنین به ارادت خاص مردم استان به رهبر شهید و خاطرات متعدد ایشان از سفرهای رهبری به خراسان جنوبی اشاره کرد و برگزاری همزمان مراسم باشکوه در استان را فرصتی برای غنیمت شمردن و نمایش اقتدار فرهنگی دانست.
آینه دار از تمام دستگاههای اجرایی در این واقعه عظیم خواست تا اقدامات خود را در راستای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم، به رسانه اعلام کنند.
در این نشست همچنین شرکت کنندگان نظرات و برنامههای خود در خصوص مراسم تشییع رهبر شهید را بیان کردند.