با دستور دادستان شهرستان بهارستان و در راستای حفاظت از اراضی کشاورزی، عملیاتی مشترک توسط دادستانی، شهرداری نسیم‌شهر و سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد که طی آن ۲۰ مورد دیوارکشی غیرقانونی در محله امام خمینی (ره) و خیرآباد پایین تخریب و زمین‌های تصرف‌شده آزادسازی گردید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این عملیات با همکاری دادستان شهرستان بهارستان ، شهرداری نسیم‌شهر و جهاد کشاورزی انجام شد و طی آن تمامی دیوارکشی‌های غیرمجاز احداث‌شده در اراضی کشاورزی قلع و قمع گردید.

مسئولان با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با متخلفان اعلام کردند هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز و تصرف اراضی زراعی در سطح شهرستان بهارستان با پیگیری قانونی و بدون اغماض مواجه خواهد شد .