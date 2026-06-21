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کتاب «زندگینامه امام حسین (ع)» که در قالب مجموعه زندگینامه معصومین (ع) منتشر شده، با روایتهایی خواندنی از دوران کودکی سیدالشهدا (ع)، گوشههایی از محبت عمیق پیامبر اکرم (ص) به نوه خود را بازگو میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «زندگینامه امام حسین (ع)» به همت فاطمه جعفری نیکو گردآوری و در ۱۱۲ صفحه از سوی انتشارات کانون علوم خطیب منتشر شده است.
این اثر که در شمارگان سه هزار نسخه روانه بازار نشر شده، بخشی از مجموعه زندگینامه معصومین (ع) است و با زبانی روان به بیان مهمترین رویدادهای زندگی امام حسین (ع) از تولد تا واقعه عاشورا میپردازد.
«تولدی سرخ»، «آغاز نهضت»، «نخستین شهید»، «شهر نظامی»، «گرفتار شدن مسلم»، «در سرزمین کربلا»، «آخرین سخن»، «باز هم یک شب عجیب»، «در صبح آن شب»، «بیداری»، «آغاز مبارزه»، «بانگ نماز» و «آخرین وداعها» از جمله سرفصلهای این کتاب هستند.
نویسنده در بخشی از کتاب به محبت ویژه پیامبر اکرم (ص) نسبت به امام حسین (ع) اشاره کرده و روایتی از دوران کودکی آن حضرت نقل میکند. بر اساس این روایت، امام حسین (ع) در کودکی هنگام نماز پیامبر (ص) بر دوش و گردن ایشان سوار میشد و پیامبر اکرم (ص) با مهربانی و صبوری، سجده خود را طولانی میکرد تا نوه خردسالش از بازی کودکانه خود لذت ببرد.
در ادامه این روایت آمده است که یک بازرگان یهودی که شاهد این صحنه بود، از رفتار محبتآمیز پیامبر (ص) شگفتزده شد و علت این میزان مهرورزی را جویا شد. پیامبر اسلام (ص) در پاسخ فرمود: «هر کس به خدا و پیامبران او ایمان داشته باشد، فرزندش را دوست میدارد.»
این رفتار کریمانه و سرشار از عاطفه، چنان بر آن مرد اثر گذاشت که در همان مجلس اسلام آورد و شهادتین بر زبان جاری کرد.
کتاب «زندگینامه امام حسین (ع)» با بهرهگیری از روایتهای تاریخی و دینی، تلاش دارد ابعاد مختلف شخصیت و سیره سیدالشهدا (ع) را برای مخاطبان، بهویژه نسل جوان، تبیین کند.