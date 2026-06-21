به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ بلشک با اشاره به اینکه امروز یک پژو پارس با ۴ سرنشین با میدان ولی عصر (عج) خمام برخورد کرد گفت: در این حادثه راننده که مردی ۳۴ ساله بود در دم فوت کرد و یک سرنشین هم در راه انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

وی افزود: دو سرنشین دیگر این خودرو هم به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس راه خمام گفت: تجاوز از سرعت مطمئنه علت حادثه بوده است.