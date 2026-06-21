تجهیز ۲۳۰ حلقه چاه برای مدیریت تنش آبی در کرج
مدیر آبفای شهرستان کرج از تجهیز ۲۳۰ حلقه چاه برای مدیریت تنش آبی تابستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
«احمد کلانترزاده» در نشست شورای اداری شهرستان کرج در کمالشهر اظهار کرد: سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار نفر به جمعیت استان افزوده میشود که این موضوع تأمین آب شرب را با چالشهایی مواجه کرده است به همین دلیل سالانه حدود ۱۰ حلقه چاه برای تأمین آب تجهیز و وارد مدار بهرهبرداری میشود.
مدیر آبفای کرج ادامه داد: در زمان حاضر ۲۳۰ حلقه چاه در شهر کرج برای تأمین آب شرب مورد استفاده قرار میگیرد، اما با توجه به افت منابع آب زیرزمینی و تداوم خشکسالی، دبی بسیاری از چاهها نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است.
کلانترزاده با اشاره به محدودیتهای حفر چاه جدید در مناطق شهری گفت: به دلیل محدودیتهای مربوط به حریمها و شرایط شهری، امکان حفر چاه در برخی نقاط وجود ندارد و این موضوع تأمین آب را با محدودیتهایی همراه کرده است.
وی بیان کرد: برای آمادگی در فصل تابستان، بیش از ۹۰ درصد چاههای کرج و استان البرز وارد مدار بهرهبرداری شدهاند و علاوه بر آن از طریق سه تصفیهخانه فعال نیز آب سطحی تأمین میشود؛ سه تصفیهخانه دیگر نیز در حال تکمیل است.هم اکنون ظرفیت آب سطحی کرج حدود سه هزار و ۷۰۰ لیتر در ثانیه است که اکنون حدود ۲ هزار و ۷۰۰ لیتر در ثانیه برداشت میشود و انتظار میرود این میزان به سه هزار لیتر در ثانیه برسد.
وی گفت: با اقدامات انجام شده طی ماههای اخیر حدود ۴۰۰ لیتر در ثانیه به ظرفیت تأمین آب در کرج افزوده شده و همچنین ۲۷ حلقه چاه آب شرب احیا شده است؛ در این مدت ۱۰ کیلومتر خطوط انتقال و جمعآوری آب در این شهرستان اجرا شده و یک مخزن با ظرفیت ۴۲ هزار مترمکعب نیز احداث و وارد مدار بهرهبرداری شده است.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه و بند «ب» ماده ۳۹ درباره استفاده از آب شرب برای فضای سبز، گفت: انتظار میرود دستگاههای اجرایی و شهرداریها در این زمینه همکاری لازم را با شرکت آبفا داشته باشند تا بتوانیم از شرایط پیک مصرف تابستان عبور کنیم.