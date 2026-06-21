پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: برنامهریزی برای اجرای ۲۱ استاندارد بازنگریشده خودرو در حال نهایی شدن است و جزئیات آن بهزودی اعلام خواهد شد.
علی عبدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب گفت: بررسی نظام استانداردسازی در حوزه خودرو نشان میدهد بخش قابل توجهی از الزامات فنی مورد استفاده در کشور، مبتنی بر استانداردها و مقررات بینالمللی بهویژه مقررات سازمان ملل متحد (UNECE) بوده و از نظر ساختار کلی، همراستایی قابل توجهی با رویههای مورد استفاده در سطح جهانی دارد.
وی افزود: استانداردها بهعنوان یک نظام پویا، بهصورت مستمر در سطح بینالمللی در حال بهروزرسانی هستند و کشورها نیز متناسب با الزامات صنعتی و ظرفیتهای اجرایی خود برای پذیرش و پیادهسازی آنها اقدام میکنند.
به گفته وی، تفاوتهای مشاهدهشده در برخی موارد، بیش از آنکه ناشی از ماهیت یا قدمت استانداردها باشد، به سطح بلوغ زیرساختهای آزمون، تجهیزات اندازهگیری و عمق فرآیندهای توسعه و اعتبارسنجی محصول مرتبط است.
عبدی با اشاره به روند بهروزرسانی استانداردهای خودرو در کشور گفت: استانداردهای تایید نوع خودرو در ایران همواره مطابق با تغییرات مراجع استاندارد و شرایط صنعت کشور بهروزرسانی شده و ملاک صدور تایید نوع قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: همزمان با توسعه کمی استانداردهای تایید نوع خودرو از ۱۱ استاندارد در سال ۱۳۸۲ به ۸۵ استاندارد در حال حاضر، این استانداردها در مقاطع زمانی مختلف متناسب با شاخصهای فنی و صنعتی بهروزرسانی و اجرا شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: برای نمونه، دو استاندارد مهم ایمنی در صنعت خودرو شامل آزمونهای برخورد روبهرو و برخورد جانبی، بر اساس نسخههای سال ۲۰۲۱ مقررات بینالمللی UNECE R۹۴ و UNECE R۹۵ تدوین شده و در کشور در حال اجرا هستند.
عبدی افزود: استاندارد ملی شماره ۶۹۲۴ بهعنوان پایه و مبنای تایید نوع خودرو در کشور، در سال ۱۴۰۳ با آخرین تغییرات مربوط به سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ استاندارد اروپایی EU ۸۵۸/۲۰۱۸ تدوین شده و متناسب با بهروزرسانی آن، بسیاری از استانداردهای همخانواده نیز تدوین یا بازنگری شدهاند.
وی اظهار داشت: برنامهریزی برای اجرای استانداردهای تجدیدنظرشده ۲۱ استاندارد تایید نوع خودرو در دست اقدام است و جزئیات آن بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به توسعه فناوریهای ایمنی در خودروها گفت: در حال حاضر بخشی از استانداردهای هوشمندسازی خودرو که به کاهش خطای انسانی در بروز سوانح منجر میشود، از جمله «هشدار انحراف از مسیر» و «سیستم ترمز اضطراری پیشرفته» در خودروهای سنگین پیادهسازی شده است.
وی افزود: در مجموعه استانداردهای جدید تایید نوع خودرو مشتمل بر ۱۲۲ عنوان استاندارد، اجرای بسیاری از سامانههای نوین ایمنی و هوشمندسازی برای انواع وسایل نقلیه پیشبینی شده و زمانبندی اجرای آنها نیز با مشارکت خودروسازان و سایر دستگاههای متولی نهایی شده است.
عبدی در بخش دیگری از سخنان خود به استانداردهای قطعات خودرو اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برای بیش از ۸۰۰ قطعه خودرو استاندارد ملی تدوین شده است.
وی ادامه داد: تنها طی سه سال گذشته، ۱۴۷ استاندارد جدید تدوین و ۸۳ استاندارد نیز تجدیدنظر شده و در حال حاضر عمده استانداردهای اجباری قطعات خودرو بهروز بوده و بر اساس آخرین نسخه مراجع استاندارد مربوطه تدوین شدهاند.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد: در خصوص قطعاتی که مشمول مقررات استاندارد اجباری نیستند نیز بهروزرسانی استانداردها بهصورت دورهای و متناسب با نیاز صنعت و فناوریهای ساخت در برنامه سازمان ملی استاندارد ایران قرار دارد.
وی درباره برخی دیدگاهها درباره وضع نظام استانداردها و فرآیندهای آزمون و تایید نوع خودرو در کشور گفت: این موضوع باید با نگاهی جامع و مبتنی بر تفکیک دقیق میان «چارچوبهای استانداردی» و «ظرفیتهای اجرایی» بررسی شود.