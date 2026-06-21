شهلا بهروزی‌راد، ملی‌پوش پاراکانوی ایران و ورزشکار کرمانشاهی، در مسابقه‌های قهرمانی آسیا آب‌های آرام در قزاقستان نایب قهرمان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، شهلا بهروزی‌راد، ملی‌پوش پاراکانوی ایران از استان کرمانشاه، در ادامه رقابت‌های قهرمانی آسیا آب‌های آرام در بخش پاراکانو که به میزبانی شهر ترکستان قزاقستان برگزار شد، موفق به کسب مدال نقره ماده KL ۳ بانوان شد.

رقابت‌های قهرمانی آسیا در رده‌های سنی جوانان، زیر ۲۳ سال و پاراکانو با حضور برترین قایقرانان کشور‌های آسیایی و نمایندگان ایران در مواد مختلف برگزار شد.

این دوره از مسابقه‌ها از چهارم تا هفتم ژوئن ۲۰۲۶ (۱۴ تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۵) در شهر ترکستان قزاقستان برگزار شد و قایقرانانی از کشور‌های مختلف آسیایی در آن حضور داشتند.