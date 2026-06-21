روند ظرفیت خیزش و انتقال گردوخاک محلی در برخی مناطق مستعد استان به ویژه مناطق حاشیه تالاب میقان تا دو روز آتی افزایش خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناسی هواشناسی استان مرکزی در پیش بینی شرایط جوی استان مرکزی گفت: بررسی‌ها از تقویت جریانات شرقی در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور و نوار شرق استان از امروز یکشنبه تا سه شنبه حکایت دارد.

این روند موجب افزایش ظرفیت خیزش و انتقال گردوخاک از این نواحی به استان و خیزش گردوخاک محلی در برخی مناطق مستعد استان بویژه مناطق حاشیه تالاب خواهد شد.

به دلیل احتمال کاهش کیفیت هوا ناشی از پدیده گردوخاک در برخی از ساعات به ویژه ساعات عصر و اوایل شب هشدار سطح زرد شماره ۱۹ اداره کل هواشناسی استان مرکزی امروز صادر شد.

بررسی‌ها نشان دهنده ماندگاری هوای گرم در سه روز آینده است، اما پس از آن، دمای هوا در روز‌های پایانی هفته مقداری کاهش می‌یابد.

وضعیت آسمان استان تا روز چهارشنبه در ساعات صبح صاف و غبار آلود و در ساعات بعدازظهر در برخی از نقاط همراه با افزایش ابر گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.