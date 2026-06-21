شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی طی اطلاعیه‌ای از عموم مردم تبریز و هیئت‌های مذهبی دعوت کرد تا در مراسم هفتم محرم که فردا از میدان ساعت به سمت میدان شهید بهشتی برگزار می‌شود شرکت کرده و ارادت خود را به خاندان اهل‌بیت(ع) نشان دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی اعلام کرد:دلدادگان و عاشقان نهضت عاشورای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) امسال نیز همانند چندین قرن گذشته، در عزای سرور و سالار شهیدان و شهدای کربلا، گرد هم آمده‌اند و در حالی که ایران و ایرانیان بواسطه به ذلت کشاندن جبهه استکبار و به رخ کشیدن اقتدار و عظمت خود در مقابل ابرقدرت‌های پوشالی در کانون توجه همگان قرار دارند، نوای یالثارت الحسین (ع) و هیهات منّا الذله را به گوش جهانیان می‌رسانند.

در همین راستا و همزمان با هفتمین شب ماه محرم الحرام، اجتماع بزرگ عزاداران حسینی (ع) با حضور هیئت‌های مذهبی، دسته‌های عزاداری و اقشار مختلف مردم در تبریز برگزار خواهد شد.

این مراسم از ساعت ۱۷ روز دوشنبه اول تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با هفتم محرم الحرام ۱۴۴۸ با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل از مبدا میدان ساعت شروع و عزاداران حسینی (ع) به سمت میدان شهید بهشتی (منصور) حرکت خواهند کرد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی از عموم اقشار مختلف مردم و ارادتمندان خاندان اهلبیت عصمت و طهارت (ع) و کلیه هیئت‌های عزاداری و دستجات سینه زنی و زنجیرزنی و شاه حسین گویان تبریز دعوت می‌کند با حضور در این مراسم معنوی یکبار دیگر عشق و علاقه خود را به نهضت عاشورا و شهدای کربلا به نمایش بگذارند.