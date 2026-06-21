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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از رشد کیفیت ارائه خدمات به مردم در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد و توسعه خدمات الکترونیکی و تقویت نظارت را از عوامل اصلی این موفقیت دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از رشد کیفیت ارائه خدمات به مردم در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: بررسیهای انجام شده نشان میدهد کیفیت خدمات ارائهشده در مقایسه با سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
سیدعلیاصغر حسینیشیروانی در جلسه شورای معاونان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران اظهار کرد: هدف نهایی اقدامات مدیریتی و کارشناسی این اداره کل، ارتقای کیفیت خدمات به مردم است و این موضوع بهصورت مستمر و منظم رصد میشود.
وی افزود: برنامه زمانبندی مشخصی برای ارزیابی عملکرد در اداره کل تدوین شده و کیفیت خدمات و میزان رضایتمندی مردم بهطور دائمی مورد بررسی قرار میگیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ گفت: مقایسه عملکرد امسال با سال گذشته نشاندهنده رشد کیفیت خدمات در سطح استان است.
حسینیشیروانی ادامه داد: با وجود چالشهایی همچون کمبود نیروی انسانی، محدودیت اعتبارات و برخی موانع اجرایی، شاهد بهبود شاخصهای عملکردی در سطح استان بودهایم و این روند ادامه خواهد داشت.
وی توسعه خدمات غیرحضوری، تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات، اجرای برنامههای آموزشی تخصصی، افزایش تعامل بین دستگاهی و گسترش فرآیندهای نظارتی را از مهمترین عوامل ارتقای کیفیت عملکرد عنوان کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین بر ضرورت ارتقای سلامت اداری و رعایت حقوق شهروندی تأکید کرد و گفت: توجه به تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی مناسب، توسعه خدمات الکترونیکی، افزایش شفافیت در فرآیندهای اداری و همکاری شهرستانها با بازرسان سلامت اداری موجب بهبود محسوس شاخصهای سلامت اداری و حقوق شهروندی در استان شده است.