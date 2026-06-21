به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، سیدرضا غفاریان با اشاره به رویکرد این شرکت در توسعه انرژی‌های پاک اظهار کرد: در راستای سیاست‌های کلان کشور در بهینه‌سازی مصرف انرژی و حرکت به سمت استفاده از منابع تجدیدپذیر، این شرکت در سال ۱۴۰۴ اقدام به احداث نیروگاه‌های خورشیدی با مجموع ظرفیت ۶۰ کیلووات در ساختمان‌های اداری مشکین‌دشت، محمدشهر، شهر جدید مهستان، نظرآباد و هشتگرد کرده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با بیان اینکه این اقدام گامی مؤثر در کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی است، افزود: گاز البرز با اجرای این طرح ها در صدر بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در میان دستگاه‌های اجرایی استان قرار گرفته و به عنوان یکی از ادارات پیشگام در این حوزه معرفی شده است.

وی ادامه داد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر کاهش هزینه‌های مصرف انرژی، نشان‌دهنده تعهد جدی این مجموعه به مسئولیت‌های اجتماعی، صیانت از محیط زیست و ترویج فرهنگ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح استان است.

غفاریان همچنین با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت، گفت: در ادامه این مسیر، پیمان‌سپاری ۹ نیروگاه خورشیدی دیگر با ظرفیت مجموع ۱۰۰ کیلووات برای اجرا در سایر ادارات گاز استان البرز انجام شده و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از این طرح‌ها، سهم انرژی‌های پاک در سبد مصرفی شرکت به طور قابل توجهی افزایش یابد.