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رئیس کل دادگستری استان قزوین با تأکید بر تداوم مبارزه با فساد در تمامی سطوح گفت: دستگاه قضایی استان در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی ندارد و در صورت صدور احکام قطعی، اطلاعرسانی لازم به افکار عمومی انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجتالاسلام علی مصطفوینیا در نشست خبری مشترک با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان که به مناسبت هفته قوه قضائیه و در آستانه سالروز شهادت آیتالله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: عدالت بدون در نظر گرفتن جایگاه افراد اجرا میشود و دستگاه قضایی خود را در قبال دغدغههای مردم نسبت به هرگونه احساس ناعدالتی مسئول میداند.
وی با اشاره به نقش رسانهها در تحقق عدالت و پیشگیری از وقوع جرم افزود: رسانهها میتوانند با آگاهیبخشی عمومی و روایت صحیح رویدادها، نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی و کمک به اجرای عدالت ایفا کنند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه صیانت از حقوق عامه گفت: سال گذشته ۳۰۵ هکتار از اراضی ملی به ارزش ۴۵۷ میلیارد تومان آزادسازی شد. همچنین ۱۶ هکتار از حریم و بستر رودخانهها رفع تصرف و با ۲۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز برخورد قانونی صورت گرفت.
مصطفوینیا از انسداد ۳۳۳ حلقه چاه غیرمجاز در استان خبر داد و افزود: این چاهها سالیانه برداشتهای غیرقانونی قابل توجهی از منابع آب زیرزمینی داشتند که با ورود دستگاه قضایی مسدود شدند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروندههای مرتبط با حوادث سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این زمینه بیش از ۹۰۰ فقره پرونده تشکیل شده که برای بیش از دو سوم آنها رأی صادر شده است. از نخستین ساعات وقوع این حوادث نیز برخورد قانونی با افرادی که امنیت جامعه را برهم زدهاند در دستور کار قرار گرفت و این روند همچنان ادامه دارد.
در ادامه این نشست، علیاصغر عسگری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، با اشاره به روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با حوادث سال گذشته اظهار کرد: جرائمی از جمله اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی، قتل عمد، محاربه و افساد فیالارض در این پروندهها مورد بررسی قرار گرفته و هستههای مختلف مرتبط با این حوادث شناسایی شدهاند.
وی افزود: رسیدگی به این پروندهها همچنان ادامه دارد و دستگاه قضایی با جدیت روند تحقیقات و صدور احکام را دنبال میکند.
دادستان قزوین درباره پرونده قتل در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز گفت: این پرونده همچنان مفتوح بوده و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
عسگری همچنین به روند رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «شرکت رضایت خودرو طراوت نوین» اشاره کرد و بر استمرار پیگیری پروندههای اقتصادی و صیانت از حقوق مردم تأکید کرد.
در پایان این نشست، مسئولان قضایی استان قزوین بر تداوم مبارزه با فساد، صیانت از حقوق عامه، برخورد قاطع با اخلالگران امنیت و تقویت ارتباط با رسانهها و مردم تأکید کردند.