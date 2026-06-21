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اداره کل هواشناسی استان اصفهان درباره وزش باد شدید همراه با گردوخاک در بسیاری از نقاط استان از فردا تا سوم تیرماه هشدار زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فعالیت این سامانه، مناطق مختلفی از جمله شمال و شرق استان و همچنین مرکز اصفهان شامل شهرهای آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولتآباد)، زواره، کاشان، کوهپایه، شاهینشهر و میمه، نایین، نجفآباد، نطنز، ورزنه و کلانشهر اصفهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بر اساس پیشبینیهای صورتگرفته، این وضعیت جوی منجر به کاهش دید افقی، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد که میتواند اختلالاتی در ترددهای جادهای بهویژه در محورهای کویری و برونشهری ایجاد کند.
با توجه به احتمال وقوع مخاطراتی از قبیل سقوط اشیاء از ارتفاعات، وارد شدن خسارت به سازههای موقت، داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و همچنین شکستن شاخههای درختان فرسوده، از شهروندان درخواست شده است تا با اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، از پارک کردن خودروها در مجاورت درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره خودداری کنند.
همچنین با توجه به احتمال آسیب به محصولات کشاورزی و خطرات ناشی از گردوخاک برای گروههای حساس، رعایت نکات ایمنی در فعالیتهای عمرانی و استفاده از ماسک در مناطق کویری و بیابانی الزامی است و رانندگان بهویژه دارندگان خودروهای سبک، باید در ترددهای جادهای به دلیل احتمال بادهای جانبی شدید، احتیاطهای لازم را در نظر بگیرند.