به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فعالیت این سامانه، مناطق مختلفی از جمله شمال و شرق استان و همچنین مرکز اصفهان شامل شهر‌های آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت‌آباد)، زواره، کاشان، کوهپایه، شاهین‌شهر و میمه، نایین، نجف‌آباد، نطنز، ورزنه و کلان‌شهر اصفهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، این وضعیت جوی منجر به کاهش دید افقی، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد که می‌تواند اختلالاتی در تردد‌های جاده‌ای به‌ویژه در محور‌های کویری و برون‌شهری ایجاد کند.

با توجه به احتمال وقوع مخاطراتی از قبیل سقوط اشیاء از ارتفاعات، وارد شدن خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی و همچنین شکستن شاخه‌های درختان فرسوده، از شهروندان درخواست شده است تا با اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی، از پارک کردن خودرو‌ها در مجاورت درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند.

همچنین با توجه به احتمال آسیب به محصولات کشاورزی و خطرات ناشی از گردوخاک برای گروه‌های حساس، رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های عمرانی و استفاده از ماسک در مناطق کویری و بیابانی الزامی است و رانندگان به‌ویژه دارندگان خودرو‌های سبک، باید در تردد‌های جاده‌ای به دلیل احتمال باد‌های جانبی شدید، احتیاط‌های لازم را در نظر بگیرند.