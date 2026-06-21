کتاب «آشنایی با زندگی حضرت امام حسین (ع)؛ از ولادت تا شهادت» با نگاهی جامع به زندگی، قیام و پیامد‌های نهضت عاشورا، ابعاد مختلف حیات سیدالشهدا (ع) را از تولد تا شهادت و وقایع پس از آن روایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «آشنایی با زندگی حضرت امام حسین (ع)؛ از ولادت تا شهادت» به قلم عباس رمضانی در ۱۸۳ صفحه در انتشارات کتاب تارا منتشر شده است.

این اثر که در شمارگان یک‌هزار نسخه به چاپ رسیده، در هشت فصل به بررسی مهم‌ترین رویداد‌های زندگی امام حسین (ع) پرداخته و تلاش کرده است تصویری جامع از شخصیت، سیره و نهضت آن حضرت ارائه دهد.

نویسنده در این کتاب موضوعاتی همچون «از تولد تا امامت»، «قیام امام حسین (ع)»، «امام حسین (ع) از مکه تا کربلا»، «وقایع روز عاشورا»، «وقایع پس از شهادت امام حسین (ع)»، «عزاداری برای امام حسین (ع)»، «اهل‌بیت امام حسین (ع) از کربلا تا مدینه» و «سرنوشت قاتلان شهدای کربلا» را مورد بررسی قرار داده است.

عباس رمضانی در مقدمه این کتاب، قیام عاشورا را برجسته‌ترین نهضت تاریخ اسلام در دفاع از دین الهی معرفی می‌کند و معتقد است ماندگاری این واقعه در طول قرن‌ها، نشان‌دهنده جایگاه بی‌بدیل آن در تاریخ بشریت است.

به باور نویسنده، نهضت سیدالشهدا (ع) به دلیل برخورداری از ویژگی‌هایی همچون اخلاص، ایثار، خداجویی، پایبندی به آموزه‌های الهی، امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با ظلم و دفاع از ارزش‌های انسانی، به الگویی ماندگار برای آزادی‌خواهان جهان تبدیل شده است.

در بخشی از مقدمه کتاب آمده است که اگرچه در طول تاریخ اسلام حرکت‌ها و قیام‌های متعددی با هدف دفاع از دین و گسترش معارف اسلامی شکل گرفته‌اند، اما هیچ‌یک نتوانسته‌اند به اندازه واقعه عاشورا تأثیرگذار و الهام‌بخش باشند.

کتاب «آشنایی با زندگی حضرت امام حسین (ع)؛ از ولادت تا شهادت» با زبانی روان و مستند، مخاطب را با مهم‌ترین ابعاد زندگی و نهضت امام حسین (ع) آشنا می‌کند و می‌تواند منبعی مناسب برای علاقه‌مندان به تاریخ اسلام و فرهنگ عاشورا باشد.