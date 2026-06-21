برنامه اتاق ایران برای دوره بازسازی، به زودی به روسای قوای سه گانه ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اتاق ایران در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: اتاق ایران در دوران پساجنگ برای بازسازی کشورمان و جبران آسیب‌هایی که فعالان اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی در دوران جنگ متحمل شده اند، دارای برنامه است.

صمد حسن‌زاده افزود: برنامه اتاق ایران برای دوره بازسازی، به زودی برای روسای قوای سه گانه و دیگر مسئولان ارشد کشور ارسال خواهد شد.

وی تصریح کرد: درخواست بنگاه‌ها این است که فرصت‌هایی برای تسویه بدهی‌های مالیاتی و تامین اجتماعی و همچنین امهال چند ماهه‌ای برای دیون بنگاه‌ها به دولت در نظر گرفته شود تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌های خود را مدیریت کنند و تعهدات خود را به درستی انجام دهند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده این نهاد در اقتصاد کشور گفت: اتاق‌های بازرگانی از توان قابل توجهی برای کمک به اقتصاد ملی برخوردارند و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در جنگ اخیر برای حفظ تاب‌آوری و استمرار تولید، یک «حماسه اقتصادی» محسوب می‌شود.

وی با اشاره به توصیه‌های اتاق در آن دوره افزود: تأکید اصلی بر ادامه فعالیت خطوط تولید و جلوگیری از توقف کارخانه‌ها بود تا اشتغال و چرخه تولید کشور دچار آسیب نشود.

حسن‌زاده با تشریح ظرفیت‌های کارشناسی اتاق ایران افزود: در کشور ۳۴ اتاق بازرگانی استانی فعال هستند. همچنین ۲۰ کمیسیون تخصصی در اتاق ایران با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران در حال انجام مطالعات و بررسی‌های تخصصی‌اند.

وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز با حضور حدود ۲۰ استاد دانشگاه، مسائل اقتصادی را به‌صورت علمی بررسی کرده و نتایج و پیشنهاد‌های کارشناسی را در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد. علاوه بر این، حدود ۴۱ اتاق مشترک بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی ایران با سایر کشور‌ها فعال هستند و ۲۶۰ تشکل ملی اقتصادی نیز در ساختار اتاق ایران حضور دارند که ظرفیت قابل توجهی از دانش و تجربه بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند.

تولید حتی در جنگ هم زمین نماند

رئیس اتاق ایران با اشاره به عملکرد فعالان اقتصادی در شرایط جنگی گفت: در جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، فعالان اقتصادی نقش مؤثری در حفظ جریان تولید و تأمین کالا‌های اساسی ایفا کردند، به‌گونه‌ای که کمبودی در بازار مشاهده نشد و شرایط تأمین کالا‌ها حتی در فضای جنگی نیز پایدار باقی ماند.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها افزود: کشور در سال‌های اخیر با محدودیت‌های جدی مواجه بوده که بخش قابل توجهی از آن با مدیریت مسئولان کنترل شده، اما همچنان برخی چالش‌ها برای فعالان اقتصادی پابرجاست.

رفع تعهد ارزی؛ گره اصلی صادرات

حسن‌زاده یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی را موضوع رفع تعهد ارزی اعلام کرد و گفت: صادرکنندگان به‌ویژه با توجه به نوسانات نرخ ارز، در بازگشت ارز حاصل از صادرات با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و این موضوع نیازمند بازنگری در مقررات است؛ به‌خصوص در حوزه خدمات فنی و مهندسی.

وی تأکید کرد: اصلاح مقررات مرتبط با رفع تعهد ارزی می‌تواند به ادامه فعالیت‌های صادراتی کمک کند.

رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به رویکرد بخش خصوصی درخصوص دولت گفت: اتاق بازرگانی ایران حمایت خود از دولت را در چارچوب وفاق ملی و با هدف تقویت صلح، امنیت و بهبود معیشت مردم اعلام می‌کند و در همین راستا بیانیه‌ای نیز صادر خواهد شد.