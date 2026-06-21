در نشست مشترک شرکت عمران شهر‌های جدید و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، با هدف تسریع در تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن، بسته حمایتی ۲۰۰ میلیون تومانی برای متقاضیان بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در پنج شهر جدید کشور به تصویب رسید.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، در جلسه بررسی روند اجرای ۸ هزار و ۵۹۹ واحد نهضت ملی مسکن متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در شهرهای جدید پرند، سهند، فولادشهر، مهاجران و مهستان، مهم‌ترین چالش‌های اجرایی و مالی این طرح ها بررسی شد.

این نشست با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، اعضای هیئت مدیره، مدیران حوزه مسکن و نمایندگان ستاد اجرایی برگزار شد.

در این جلسه، موضوعاتی از جمله میزان آورده متقاضیان، کمبود منابع مالی و کندی پیشرفت برخی طرح ها بررسی و برای رفع موانع موجود تصمیم‌گیری شد.

بر این اساس مقرر شد مشکلات دو طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید فولادشهر پس از دریافت گزارش‌های تکمیلی پیمانکاران، به‌صورت ویژه پیگیری و برطرف شود.

همچنین درباره دو طرح در شهر جدید پرند با پیشرفت فیزیکی ۴۸ و ۶۰ درصد، تصمیم گرفته شد متقاضیان بر اساس میزان آورده در طرح های متناسب ساماندهی شوند.

در بخش دیگری از مصوبات این نشست، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) متعهد شد برای تسریع در تکمیل طرح ها، بسته حمایتی ۲۰۰ میلیون تومانی برای هر واحد اختصاص دهد.

بر این اساس، متقاضیان دهک‌های یک تا چهار، ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت خواهند کرد.

همچنین برای متقاضیان دهک‌های پنج تا هفت نیز ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.

مسئولان حاضر در جلسه ابراز امیدواری کردند اجرای این بسته حمایتی، ضمن جبران بخشی از کمبود منابع مالی، موجب افزایش سرعت عملیات اجرایی و پیشرفت محسوس طرح ها شود.

تأمین منابع مالی، تسریع در فعالیت پیمانکاران، رفع موانع اداری و تعیین تکلیف متقاضیان غیرفعال از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود.