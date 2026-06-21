به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا شایسته با اعلام این خبر گفت: متصدی یک واحد غیرمجاز تولید گرانول در بخش کهریزک این شهرستان، پس از ایجاد آلودگی زیست محیطی و رسیدگی قضایی، به رفع آلودگی و انجام خدمات عمومی زیست محیطی محکوم شد.

وی بیان داشت: این واحد به دلیل فعالیت خارج از ضوابط زیست محیطی و ایجاد آلودگی شناسایی شد و پس از انجام اقدامات قانونی، پرونده آن برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

شایسته افزود: بر اساس رأی صادره از سوی دادگاه عمومی بخش کهریزک، متصدی این واحد موظف به جمع آوری و رفع کامل آثار آلودگی‌های ایجادشده شده و پس از آن، به انجام خدمات عمومی رایگان در حوزه حفاظت از محیط زیست محکوم شده است.

او ادامه داد: مطابق این حکم، فرد محکوم علیه باید به مدت شش ماه و هر هفته هشت ساعت در برنامه‌های پاکسازی و بهسازی محیط زیست مشارکت کند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری با تأکید بر اهمیت صدور آرای سبز قضایی در حوزه محیط زیست اظهار داشت: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند ضمن جبران بخشی از خسارت‌های وارده به طبیعت، زمینه افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی و ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست را فراهم کند.

این مقام مسئول در پایان از همکاری دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات زیست محیطی قدردانی کرد و گفت: نظارت بر فعالیت واحد‌های صنعتی و پیگیری قانونی واحد‌های آلاینده در شهرستان ری به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.