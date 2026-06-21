وضعیت کانون‌های فعال ملخ و تراکم پوره‌ها در مزارع شهرستان چایپاره بررسی و پایش شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر حفظ نباتات آذربایجان‌غربی در بازدید میدانی از مزارع شهرستان چایپاره، وضعیت کانون‌های فعال ملخ و تراکم پوره‌ها را بررسی کرد.

در این بازدید که با هدف ارزیابی آخرین شرایط زیستی آفت انجام شد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیز حضور داشت و بر ضرورت اقدام فوری برای کنترل ملخ‌ها در مراحل اولیه تأکید شد.

مدیر حفظ نباتات استان با اشاره به خطر گسترش آفت به مزارع و مراتع، مشارکت کشاورزان و دهیاران در عملیات مبارزه را ضروری دانست و بر تداوم رصد میدانی برای پیشگیری از خسارات احتمالی تأکید کرد.