دیروز و با حضور مسئولان شهرستان بانه یک واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه و تولید سالانه ۱۶۶ تن گوشت سفید در روستای سیاحومه افتتاح شد.

افتتاح طرح مرغداری گوشتی با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه در بانه افتتاح طرح مرغداری گوشتی با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه در بانه افتتاح طرح مرغداری گوشتی با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه در بانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، به گفته رزگار فرجی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بانه این طرح با آورده بخش خصوصی و تسهیلات بانکی به میزان ۱۷۳۸۰۰ میلیون ریال اجرا شده و برای ۴ خانوار به‌صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

️این واحد تولیدی در راستای تقویت زنجیره تأمین گوشت سفید، افزایش تولیدات دامی و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کشاورزی و دامپروری راه‌اندازی شده است.