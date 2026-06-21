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دیروز و با حضور مسئولان شهرستان بانه یک واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه و تولید سالانه ۱۶۶ تن گوشت سفید در روستای سیاحومه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، به گفته رزگار فرجی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بانه این طرح با آورده بخش خصوصی و تسهیلات بانکی به میزان ۱۷۳۸۰۰ میلیون ریال اجرا شده و برای ۴ خانوار بهصورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
️این واحد تولیدی در راستای تقویت زنجیره تأمین گوشت سفید، افزایش تولیدات دامی و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه کشاورزی و دامپروری راهاندازی شده است.