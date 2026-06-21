اتابک: تولید کشور در مسیر صعودی قرار گرفته است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مجازی مجلس با اشاره به بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور گفت: تولید کشور در حال حاضر در مسیر صعودی قرار گرفته است.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما
؛ سید محمد اتابک در نشست مجازی امروز (یکشنبه ۳۱ خرداد) مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدیدهای میدانی که از وضع واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در طول زمان جنگ داشته است، افزود: هم اکنون تولید در مسیر صعودی قرار گرفته، اما این نکته حائز اهمیت است که همیشه تورم تولیدکننده از مصرف کننده کمتر بوده، اما در شرایط کنونی برای اولین بار تورم تولیدکننده بیشتر از مصرف کننده است.
وزیر صمت گفت: ما در حال برنامه ریزی برای ایجاد مسیرهای جدید از شمال و شرق هستیم.
وی ادامه داد: ما در شرایط جنگ تامین قفسههای فروشگاهها از کالاهای اساسی را در اولویت قرار دادیم، کمااینکه ۲۶ مورد جدا کردیم که از شروع جنگ به صورت ۳ ساعته از تمام استانها جمع و در ستاد تسهیل کنترل میشد و این روند در شرایط عادی به صورت روزانه انجام شد.
اتابک عنوان کرد: این قرارگاه متشکل از ۶ کارگروه و ۷ کمیته بود که هر کدام زیر نظر یکی از معاونان وزارتخانه فعالیت داشتند ضمن اینکه ۱۲۰ واحد در قرارگاه مشخص کردیم که به صورت روزانه رصد شوند.
وزیر صمت افزود: بر اساس بررسیهای صورت گرفته ۳۰۰۳ واحد بیشترین آسیب را در زمان جنگ دیدند، بنابراین براساس ارزیابی کارشناسان برای بازسازی اولویت بندی شدند.
وی تصریح کرد: استان اصفهان به دلیل صنعتی بودن بیشتر از سایر استانها مورد اصابت قرار گرفت کمااینکه فولاد مبارکه یکی از واحدهایی بود که دچار خسارت شد و نگرانیهایی را برای مردم به همراه داشت بنابراین در چندین نوبت فولاد را در بورس عرضه کردیم که باعث کاهش قیمت آن شد همچنین برنامه ریزی شد که فولاد مبارکه مطابق با تکنولوژی روز دنیا بازسازی شود.
وزیر صمت، بیان کرد: تاکنون تعدادی از واحدهای آسیب دیده فولاد بازسازی شده و به مدار تولید برگشتند، اما اگر قطع برق برای آنها اعمال شود نمیتوانند به تولید ادامه دهند.
وی اظهار کرد: بخشی از ظرفیت پتروشیمیها در اثر اصابت از بین رفت، اما تاکنون بیش از نیمی از آنها به مدار تولید برگشتهاند ضمن اینکه صادرات این بخش را ممنوع کردیم.
اتابک در خصوص نحوه تامین مالی برای بازسازی واحدهای آسیب دیده، تاکید کرد: ما یک صندوق سهام تعیین کردیم که از محل قانون ساماندهی صنعت خودرو تامین مالی میشود و سایر صندوقها نیز به آن کمک میکنند.