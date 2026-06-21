به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست معرفی خدمات زیست بوم فناوری به کسب و کار‌ها و هموطنان آسیب دیده از جنگ با عنوان اقتصاد دیجیتال برای ایران، امروز (۳۱ خرداد ماه) با حضور دکتر امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار و در این جلسه، خدمات و برنامه‌های حمایتی هر بخش تشریح شد.

در این نشست، نمایندگانی از ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری و واحد مشاغل خانگی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به معرفی خدمات و برنامه‌های حمایتی خود پرداخته و نمایندگان ارگان‌های دیگر شامل کمیته امداد، بنیاد برکت و بنیاد علوی و مدیران عامل و نمایندگان ارشد کسب و کار‌های فعال در حوزه فضای مجازی شامل دیجی کالا، اسنپ، باسلام، دیوار، شیپور، ایتا، تپسی و بله به تشریح اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی خود در این حوزه پرداخته و همچنین چالش‌ها و موانع بهبود و توسعه خدمات آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ارائه تسهیلات مالی، ایجاد شرایط ویژه فروش، ایجاد کانال‌های اختصاصی فروشگاهی، ارائه سرویس‌های ویژه تبلیغاتی و کاهش تعرفه‌ها در این حوزه، بهبود وضعیت ارتباطی در شبکه‌های پیام رسانی، ارائه مشاوره‌های رایگان، پایداری خدمات، توسعه سرویس‌های اقتصادی، آموزش دوره‌های کارجویی، کمک به بازسازی مراکز آموزشی آسیب دیده و تقویت امنیت سایبری برای جلوگیری از فیشینگ و حملات سایبری از جمله اقدامات حمایتی در این حوزه است که در نشست معرفی خدمات زیست بوم فناوری به کسب و کار‌ها و هموطنان آسیب دیده از جنگ مطرح شد.

گفتنی است؛ این نشست با هدف مشاوره رایگان و شناسایی خدمات و ارائه حمایت به سکو‌های خدمات فضای مجازی برگزار شده تا با اطلاع رسانی عمومی، خدمات و حمایت‌های قابل دریافت برای فعالان اقتصاد دیجیتال در دوردسترس‌ترین اماکن نیز تبیین شود.