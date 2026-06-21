پخش زنده
امروز: -
نشست معرفی خدمات زیست بوم فناوری به کسب و کارها و هموطنان آسیب دیده از جنگ با عنوان اقتصاد دیجیتال برای ایران به میزبانی مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست معرفی خدمات زیست بوم فناوری به کسب و کارها و هموطنان آسیب دیده از جنگ با عنوان اقتصاد دیجیتال برای ایران، امروز (۳۱ خرداد ماه) با حضور دکتر امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار و در این جلسه، خدمات و برنامههای حمایتی هر بخش تشریح شد.
در این نشست، نمایندگانی از ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری و واحد مشاغل خانگی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به معرفی خدمات و برنامههای حمایتی خود پرداخته و نمایندگان ارگانهای دیگر شامل کمیته امداد، بنیاد برکت و بنیاد علوی و مدیران عامل و نمایندگان ارشد کسب و کارهای فعال در حوزه فضای مجازی شامل دیجی کالا، اسنپ، باسلام، دیوار، شیپور، ایتا، تپسی و بله به تشریح اقدامات انجام شده و برنامههای آتی خود در این حوزه پرداخته و همچنین چالشها و موانع بهبود و توسعه خدمات آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ارائه تسهیلات مالی، ایجاد شرایط ویژه فروش، ایجاد کانالهای اختصاصی فروشگاهی، ارائه سرویسهای ویژه تبلیغاتی و کاهش تعرفهها در این حوزه، بهبود وضعیت ارتباطی در شبکههای پیام رسانی، ارائه مشاورههای رایگان، پایداری خدمات، توسعه سرویسهای اقتصادی، آموزش دورههای کارجویی، کمک به بازسازی مراکز آموزشی آسیب دیده و تقویت امنیت سایبری برای جلوگیری از فیشینگ و حملات سایبری از جمله اقدامات حمایتی در این حوزه است که در نشست معرفی خدمات زیست بوم فناوری به کسب و کارها و هموطنان آسیب دیده از جنگ مطرح شد.
گفتنی است؛ این نشست با هدف مشاوره رایگان و شناسایی خدمات و ارائه حمایت به سکوهای خدمات فضای مجازی برگزار شده تا با اطلاع رسانی عمومی، خدمات و حمایتهای قابل دریافت برای فعالان اقتصاد دیجیتال در دوردسترسترین اماکن نیز تبیین شود.