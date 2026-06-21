به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان ، رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش استان کرمان گفت: اولیای دانش آموزان می‌توانند هر گونه نارضایتی یا شکایت از روند ثبت نام فرزندشان در مدرسه دولتی را در سامانه my.medu.ir ثبت کنند.

ماشاالله میرزا حسینی گفت: اولیا همچنین برای ثبت شکایات و تخلفات مدارس غیردولتی می‌توانند از طریق سامانه mosharekatha.ir و فرم نظرسنجی و ارزیابی عملکرد در my.medu.ir اقدام کنند.



وی با تاکید بر نظارت میدانی مستمر توسط اعضای کارگروه‌های پروژه مهر ۱۴۰۵ بر روند ثبت نام دانش آموزان در مدارس گفت: بازدید سرزده و میدانی مدیران و روسای آموزش و پرورش از مدارس شهرستان‌ها و مناطق بیانگر اهتمام ویژه برای رفع هرگونه کمبود یا نارضایتی است.



رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد: از جمله ملاک‌های ارزیابی مدیران و روسای آموزش و پرورش و مدیران مدارس استان حساسیت و دقت در ثبت نام موفق، سرعت پاسخگویی به شکایات مردمی و ایجاد رضایتمندی با تکریم ارباب رجوع است.



میرزاحسینی با اشاره به ممنوعیت‌ها و رخ دادن تخلفات مهم احتمالی حین فرایند ثبت نام گفت: درصورت عدم تحویل پرونده دانش آموز و عدم ثبت‌نام به‌علت بدهی شهریه یا هرگونه مطالبه مالی، برخورد قانونی با مدرسه متخلف صورت می‌گیرد، همچنین برگزاری هرگونه آزمون، مصاحبه یا شرط خاص برای ثبت‌نام در مدارس دولتی عادی (به‌جز موارد مصوبه خاص) و دریافت هرگونه وجه نقدی یا وجه خارج از ضوابط در مدارس ممنوع است و اخذ شهریه مجاز فقط با کارت‌خوان یا حساب رسمی مدرسه مجاز است.



وی تصریح کرد: هرگونه ارتباط مالی مدرسه با مؤسسات خصوصی برگزاری آزمون و کتب کمک‌درسی، همچنین انعقاد هرگونه قرارداد توسط مدرسه بابت سرویس رفت‌وآمد یا لباس فرم دانش‌آموز ممنوع است.