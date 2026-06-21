به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این شهرستان ۱۲۰ واحد نانوایی فعال وجود دارد که ماهانه مجموعاً ۲ هزار و ۱۸۰ کیسه آرد برای پخت نان استفاده می‌کنند.

مدیر بازرسی صنعت، معدن و تجارت شهرستان اسدآباد گفت: بازرسی و نظارت بر واحد‌های صنفی و بازار شهرستان توسط ۴ گروه بازرسی به صورت روزانه انجام می‌شود و به طور میانگین ماهانه حدود ۳۰۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

مهدی نوری افزود: بر اساس مصوبه شورای آرد و نان شهرستان، فروش نان کنجدی در اسدآباد ممنوع بوده و تمامی نانوایی‌ها موظف هستند نان را به صورت تک‌نرخی و مطابق نرخ مصوب به شهروندان عرضه کنند.

او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، گران فروشی، کم‌فروشی یا سایر موارد مرتبط، گزارش‌ها و شکایات خود را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت و پیگیری کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.