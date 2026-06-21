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در شهرستان اسدآباد به صورت ماهانه از نانوایانی که نان با کیفیت پخت میکنند قدردانی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این شهرستان ۱۲۰ واحد نانوایی فعال وجود دارد که ماهانه مجموعاً ۲ هزار و ۱۸۰ کیسه آرد برای پخت نان استفاده میکنند.
مدیر بازرسی صنعت، معدن و تجارت شهرستان اسدآباد گفت: بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی و بازار شهرستان توسط ۴ گروه بازرسی به صورت روزانه انجام میشود و به طور میانگین ماهانه حدود ۳۰۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار میگیرند.
مهدی نوری افزود: بر اساس مصوبه شورای آرد و نان شهرستان، فروش نان کنجدی در اسدآباد ممنوع بوده و تمامی نانواییها موظف هستند نان را به صورت تکنرخی و مطابق نرخ مصوب به شهروندان عرضه کنند.
او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، گران فروشی، کمفروشی یا سایر موارد مرتبط، گزارشها و شکایات خود را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت و پیگیری کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.