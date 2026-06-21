به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ با توجه به مصوبه شاک ابلاغی به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی، امتحانات پایان ترم نیمسال جاری برای مقاطع تحصیلات تکمیلی (دکتری و کارشناسی ارشد) به صورت حضوری خواهد بود.

دانشجویان محترم آخرین تغییرات را در آموزشیار کنترل نموده و کارت شرکت در جلسه آزمون را دریافت نمایند.