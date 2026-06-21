پخش زنده
امروز: -
فرماندار شهرستان رشت گفت : با بازنگری طرح هادی میتوان زمینه توسعه هرچه بیشتر را در روستاها فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرماندار شهرستان رشت در نشست بخشداران و شهرداران این شهرستان با بیان اینکه با بازنگری طرح هادی میتوان زمینه توسعه هرچه بیشتر را در روستاها فراهم کرد و خواستار تسریع در رسیدگی تعیین تکلیف پروندههای ساختوساز در کمیسیون ماده ۹۹ شد.
سید اسماعیل میر غضنفری همچنین بر بازنگری برخی حریمهای تأسیسات و خطوط انتقال گاز در روستاها، تأمین تجهیزات و زیرساختهای آتشنشانی مورد نیاز بخش کوچصفهان، تأمین مصالح مورد نیاز شهرداریها و دهیاریها برای اجرای طرحهای عمرانی، تعریض معابر و بهسازی مسیرهای شهری و روستایی تاکید کرد.