به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرماندار شهرستان رشت در نشست بخشداران و شهرداران این شهرستان با بیان اینکه با بازنگری طرح هادی میتوان زمینه توسعه هرچه بیشتر را در روستا‌ها فراهم کرد و خواستار تسریع در رسیدگی تعیین تکلیف پرونده‌های ساخت‌وساز در کمیسیون ماده ۹۹ شد.

سید اسماعیل میر غضنفری همچنین بر بازنگری برخی حریم‌های تأسیسات و خطوط انتقال گاز در روستا‌ها، تأمین تجهیزات و زیرساخت‌های آتش‌نشانی مورد نیاز بخش کوچصفهان، تأمین مصالح مورد نیاز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای اجرای طرح‌های عمرانی، تعریض معابر و بهسازی مسیر‌های شهری و روستایی تاکید کرد.