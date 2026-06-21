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خزائی قرار داد بست و دیناری، مومنی، ابراری نیا و محمدی با گیتی پسندیها تمدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ با نظر کادر فنی تیم فوتسال گیتی پسند، مجید خزائی یکی از مهرههای تاثیر گذار فصل گذشته فولاد زرند، به جمع شاگردان محمد کشاورز اضافه شد.
همچنین محمد حسین دیناری ماسور فصل پیش گیتی پسندها که تاکنون موفق به کسب سه عنوان قهرمانی در لیگ برتر فوتسال با این تیم شده، قرار داد خود را تمدید کرد.
امیرهوشنگ مومنی نیز به عنوان بدنساز، امید ابرارینیا به عنوان مربی دروازهبانها و مهدی محمدی به عنوان مربی نیز با گیتی پسندها قرار خود را تمدید کردند.