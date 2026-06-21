به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دومین دیدار تیم‌ ملی فوتبال ایران برابر بلژیک، ساعت ۲۲:۳۰ امشب برای تماشاگران در سالن چندمنظوره المپیک کیش پخش می‌شود.

در‌های سالن از ساعت ۲۱ برای حضور رایگان علاقمندان باز می شود.

همزمان با پخش زنده دیدار، مسابقات تنیس فوتبال ویژه آقایان، شوت به تیرک دروازه ویژه بانوان و مسابقه پیش‌بینی نتیجه بین تماشاگران و علاقمندان برگزار می شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقات تنیس فوتبال و شوت به تیرک دروازه می‌توانند تا ساعت ۱۸ امروز از طریق شناسه @mohamadi_sport نام نویسی کنند.

امکان ثبت پیش‌بینی نتیجه دیدار ایران و بلژیک برای حاضران در زمان ورود به سالن فراهم خواهد بود و به افرادی که نتیجه نهایی این مسابقه را به‌درستی پیش‌بینی کنند، به قید قرعه جوایزی اهدا می‌شود.