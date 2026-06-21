رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز اظهار کرد: به منظور ایجاد نظم و امنیت ترافیکی در ایام محرم، انتظار می‌رود مسئولان هیات‌های مذهبی ضمن رعایت قوانین با ماموران پلیس همکاری لازم را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، سرهنگ حمداله رحمتی پور اظهارکرد: هماهنگی مسیر حرکت دسته‌های عزاداری با پلیس راهنمایی و رانندگی و اعمال تمهیدات ترافیکی در طول مسیر حرکت هیئات، کاهش مشکلات عبور و مرور در معابر اصلی و فرعی را به همراه خواهد داشت.برای پیشگیری از بروز راهبندان و گره‌های ترافیکی، لازم است هیات‌های عزاداری هنگام حرکت در معابر در بخشی از خیابان حرکت کرده و باقی مسیر را برای عبور وسایط نقلیه خالی نگه دارند.

سرهنگ رحمتی پور تاکید کرد: راکبان موتورسیکلت‌ها نیز ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، عدم حرکت در خلاف جهت و استفاده از کلاه ایمنی، سوار کردن سرنشینان اضافی که خطر تصادفات را افزایش می‌دهد پرهیز کنند.

وی افزود: با توجه به حرکت هیات‌های مذهبی در معابر، رانندگان عزیز با احتیاط رانندگی کنند و با توجه به اینکه عابرین پیاده لباس تیره به تن دارند ضمن رعایت سرعت مطمئنه حین رانندگی توجه کافی به جلو داشته باشند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز همچنین تاکید کرد: از شب جاری تردد هیئات مذهبی در معابر افزایش خواهد یافت و این نکته حائز اهمیت است که رانندگان مدنظر داشته باشند برابر آیین نامه راهنمایی و رانندگی تردد وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت از میان دسته‌های عزاداری ممنوع بوده و در صورت مشاهده برخورد قانونی لازم صورت می‌پذیرد همچنین به رانندگان توصیه کرد از توقف در محل‌های ممنوع و به صورت دوبله خودداری کنند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز تاکید کرد: مسئولان هیات‌های عزاداری مسیر تردد هیئات را در خطوط اصلی تردد انتخاب نکرده و حتی المقدور در منتهی الیه سمت راست تردد کنند تا ضمن پیشگیری از بروز مشکلات برای تردد شهروندان خدمات‌دهی دستگاه‌های امدادی با مشکل مواجه نشود.