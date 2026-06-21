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اولین جلسه رسمی قرارگاه سلامت استان امروز با حضور استاندار و اعضای این قرارگاه در سالن پیامبر اعظم استانداری کرمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان محمدعلی طالبی در نخستین جلسه قرارگاه سلامت استان، با اشاره به فلسفه تشکیل این قرارگاه گفت: زمانی که از «قرارگاه» سخن گفته میشود، به این معناست که با توجه به شرایط خاص کشور و استان، قصد داریم فراتر از روالهای معمول، موضوعات مرتبط با حوزه سلامت را پیگیری کنیم.
وی افزود: در حالی که کارگروهها و شوراهای مختلف در شرایط عادی مسئولیت مدیریت مسائل حوزه سلامت را بر عهده دارند، قرارگاه با هدف پیگیریهای ویژه و مدیریت شرایط خاص و فوقالعاده تشکیل میشود
وی با بیان اینکه موضوع دارو از حساسیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: در صورت عدم تأمین داروهای مورد نیاز مردم در مراکز درمانی و داروخانهها، جان انسانها در معرض تهدید قرار میگیرد.
استاندار کرمان ادامه داد: اگر چرخه تأمین دارو در نظام سلامت دچار اختلال شود، نخستین آسیب متوجه مردم، بهویژه اقشار آسیبپذیر جامعه خواهد بود. در این شرایط، همه بخشهای مرتبط از جمله دانشگاههای علوم پزشکی، بیمهها، بخش خصوصی، داروخانهها و شرکتهای پخش باید نسبت به ایفای مسئولیت خود احساس تعهد و پاسخگویی داشته باشند
طالبی با اشاره به لزوم همافزایی دانشگاههای علوم پزشکی استان اظهار کرد: در استانی که پنج دانشگاه علوم پزشکی دارد، مجموع ظرفیتها باید از بسیاری از استانهای کشور بیشتر باشد و انتظار دارم رؤسای دانشگاهها با همفکری و پیگیری مشترک، مسائل و مشکلات استان را دنبال کنند.