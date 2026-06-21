احداث پاسگاه محیطبانی در محدوده تالاب صالحیه
رئیس اداره برنامهریزی، بودجه و فناوری اطلاعات ادارهکل حفاظت محیطزیست استان البرز از تأیید تخصیص زمین و تصویب احداث پاسگاه محیطبانی در محدوده تالاب صالحیه در کمیته استانی ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
مهین منصوری با اشاره به برگزاری جلسه کمیته استانی ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اظهار کرد: موضوع تخصیص قطعه زمینی به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع در روستای صالحیه، روبهروی فرودگاه آزادی، به منظور احداث پاسگاه محیطبانی تالاب صالحیه در دستور کار این کمیته قرار گرفت.
وی افزود: این موضوع با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله ادارهکل امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی، ادارهکل منابع طبیعی و آب منطقهای بررسی و در نهایت به عنوان یکی از مصوبات لازمالاجرا به تصویب کمیته استانی رسید.این مجوز با رعایت الزامات قانونی و با تأیید اداره پدافند غیرعامل استانداری البرز صادر شده و زمینهساز اخذ مجوزهای تکمیلی از جمله ماده ۲۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت زیستمحیطی منطقه تالاب صالحیه گفت: این منطقه شکارممنوع با وسعتی حدود ۷۵ هزار هکتار در محدوده استانهای البرز و قزوین، شامل پهنههای تالابی، آبگیرها، کفههای نمکی و اراضی بیابانی است که از زیستگاههای مهم پرندگان مهاجر و از مقاصد مورد توجه گردشگران و طبیعتدوستان به شمار میرود.
منصوری افزود: تداوم خشکسالیها، چرای خارج از ظرفیت دام، تغییرات اقلیمی، استقرار زهکشها و اجرای برخی طرحهای عمرانی در بالادست حوزه آبریز از عوامل مؤثر در تشدید کانونهای گرد و غبار و بروز چالشهای زیستمحیطی در این منطقه است.
وی ادامه داد: احداث پاسگاه محیطبانی میتواند نقش مؤثری در صیانت از ارزشهای بومشناختی، اجرای قوانین و مقررات محیطزیست، کنترل ورود و خروج دام، مقابله با شکار و صید غیرمجاز، پایش حوادث طبیعی از جمله آتشسوزی و سیلاب و کاهش تخریبهای زیستمحیطی داشته باشد. پیگیری اخذ مجوز ماده ۲۳ و تأمین اعتبارات لازم برای احداث پاسگاه محیطبانی تالاب صالحیه از اولویتهای این اداره در سال جاری است.