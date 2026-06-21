آمادهباش مراکز درمانی برای مراسم تشییع رهبر شهید
معاون درمان وزارت بهداشت، در ابلاغیهای به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، دستور آمادهباش کامل مراکز درمانی را برای پوشش خدمات سلامت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ سیدسجاد رضوی، با ابلاغ دستوری فوری به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، آمادهباش کامل مراکز درمانی برای ارائه خدمات سلامت در مراسم وداع و تشییع رهبر فرزانه شهید را خواستار شد.
این ابلاغیه که بر آمادگی در بازه زمانی ۱۱ تا ۲۰ تیرماه تأکید دارد، شامل فعالسازی ستادهای مدیریت بحران، هماهنگی بینبخشی، مدیریت تریاژ و جریان بیماران، تأمین نیروی انسانی و تجهیزات، و همچنین پوشش رایگان خدمات درمانی برای مصدومان احتمالی در شرایط اضطراری است.
برنامه زمانبندی مراسم؛
۱۳ و ۱۴ تیرماه: مراسم وداع در مصلای تهران
۱۵ تیرماه: مراسم تشییع در تهران
۱۶ تیرماه: مراسم تشییع در قم
۱۸ تیرماه: مراسم تشییع در مشهد
با توجه به احتمال ازدحام جمعیت و وقوع حوادث احتمالی، از جمله حوادث با مصدومین انبوه (Mass Casualty Incidents)، مجموعهای از اقدامات فوری در سطح دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی لازمالاجراست.
فعالسازی ستاد مدیریت بحران: شامل برگزاری جلسه فوری ستاد با حضور معاونین، رؤسای بیمارستانها و مسئولان مرتبط، فعالسازی مرکز فرماندهی عملیات (EOC) و تعیین مسئول هماهنگی عملیات. همچنین هماهنگی رؤسای بیمارستانها با تیم مدیریت بحران، مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و ستاد هدایت و اعزام بیماران الزامی است.
آمادهباش مراکز درمانی: شامل اعلام آمادگی به کلیه بیمارستانها و مراکز درمانی تحت پوشش (دولتی، خصوصی، خیریه، تأمین اجتماعی و نظامی)، بررسی و مدیریت ظرفیت تختهای اورژانس، ICU، CCU و سایر بخشهای بستری با پیشبینی افزایش ظرفیت در صورت لزوم. تعیین مراکز درمانی حلقه اول و دوم پذیرش بیماران/مصدومان و پذیرش بیقید و شرط مصدومان با همکاری نیروهای امدادی از دیگر تکالیف ابلاغی است.
پوشش درمانی رایگان در شرایط اضطراری: با استناد به مصوبات شورای عالی بیمه سلامت و بخشنامههای مرتبط، در صورت وقوع شرایط اضطراری، کلیه مراکز درمانی مکلفند مصدومین احتمالی را به صورت رایگان پذیرش و درمان نمایند. ۹۰ درصد هزینههای مربوط به بسته خدمات تحت پوشش بیمههای پایه توسط سازمان مربوطه پرداخت میشود و مابقی بر عهده وزارت بهداشت خواهد بود. در صورت عدم امکان احراز هویت، اتباع خارجی یا افراد فاقد بیمه پایه، ۹۰ درصد هزینهها توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت میگردد.
مدیریت و تأمین نیروی انسانی: برنامهریزی برای حضور و آمادهباش تیمهای درمانی، بسیج امکانات و نیروهای درمانی موجود، حضور فعال سرویسهای تخصصی بهویژه تروما، جراحی و بخشهای ویژه، و پیشبینی شیفتهای فوقالعاده و تیمهای پشتیبان در دستور کار قرار دارد.
تجهیزات و ملزومات پزشکی: اطمینان از کفایت و کارکرد مناسب تجهیزات سرمایهای، بررسی و تأمین داروهای اورژانسی، سرمها، فرآوردههای خونی و سایر ملزومات حیاتی و همچنین برنامهریزی جهت افزایش ظرفیت در این حوزهها در نظر گرفته شده است.
هماهنگی بینبخشی: شامل هماهنگی مستمر با سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر، نیروهای انتظامی و سایر دستگاههای مسئول در مدیریت صحنه، و برنامهریزی جهت تسهیل انتقال سریع مصدومان احتمالی به مراکز درمانی است.
مدیریت تریاژ و جریان بیماران: استقرار و اجرای دقیق نظام تریاژ در مبادی ورودی اورژانسهای بیمارستانی و پیشبینی مسیرهای مجزا برای مدیریت مناسب جریان بیماران و جلوگیری از ازدحام در بخشهای اورژانس از دیگر موارد مورد تأکید است.
پایش مستمر آمادگی: ارزیابی مستمر سطح آمادگی مراکز درمانی در بازه زمانی اعلامشده و آمادگی برای افزایش سطح پاسخ عملیاتی در صورت اعلام نیاز از سوی ستاد، همراه با نظارت مستمر بر حسن اجرای موارد فوق، الزامی است.