به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در مراسمی با حضور فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، مسئولان شهرستان و جمعی از مردم، سرهنگ سهراب سعیدی به عنوان فرمانده جدید سپاه سردشت معرفی و از خدمات سردار صمد محمدعلیزاده فرمانده پیشین سردشت تقدیر شد.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، در این مراسم با اشاره به نقش بی‌بدیل مردم ایران در مقابله با تهدیدات و جنگ‌های تحمیلی اظهار کرد: ایستادگی و همبستگی ملت ایران در حوادث و جنگ‌های اخیر، جلوه‌ای از اقتدار ملی را به نمایش گذاشت که مورد توجه و تحسین جهانیان قرار گرفت.

سردار محمدحسین رجبی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای بمباران شیمیایی سردشت افزود: مردم سردشت نماد مقاومت، استقامت و پایداری هستند و خاطره ایستادگی آنان در دوران جنگ تحمیلی و تحمل جنایت بمباران شیمیایی، همواره در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد بود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی تأکید کرد: امروز نیز همان روحیه ایثار، وحدت و انسجام ملی که در دوران دفاع مقدس موجب سربلندی کشور شد، مهم‌ترین پشتوانه ایران اسلامی در برابر توطئه‌ها و تهدیدات دشمنان به شمار می‌رود.

ماموستا واوی، امام جمعه سردشت نیز در این مراسم گفت: جنگ تنها مربوط به نظامیان نیست، بلکه همه اقشار جامعه در آن نقش دارند و مردم باید همواره پشتیبان نظام و نیرو‌های مسلح باشند.

در ادامه، ریباز میرزایی فرماندار سردشت با تأکید بر خدمت‌رسانی به مردم اظهار داشت: مدیران باید در میان مردم حضور داشته باشند و خدمت به مردم را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

کمال حسین‌پور، نماینده مردم سردشت، میرآباد و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به شرایط کشور گفت: با بیعت و تبعیت از رهبر معظم انقلاب، روز‌های روشن در انتظار ایران خواهد بود. فرماندهان ما علاوه بر توانمندی‌های نظامی، از بصیرت سیاسی نیز برخوردار هستند.

حسین‌پور اتحاد و وحدت ملت ایران را مهم‌ترین عامل اقتدار کشور دانست و تأکید کرد: هیچ سلاح و تجهیزات نظامی قادر به مقابله با اراده، وحدت و همبستگی ملت ایران نیست.