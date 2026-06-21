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با حضور فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی سرهنگ سهراب سعیدی به عنوان فرمانده جدید سپاه سردشت معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در مراسمی با حضور فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی، مسئولان شهرستان و جمعی از مردم، سرهنگ سهراب سعیدی به عنوان فرمانده جدید سپاه سردشت معرفی و از خدمات سردار صمد محمدعلیزاده فرمانده پیشین سردشت تقدیر شد.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی، در این مراسم با اشاره به نقش بیبدیل مردم ایران در مقابله با تهدیدات و جنگهای تحمیلی اظهار کرد: ایستادگی و همبستگی ملت ایران در حوادث و جنگهای اخیر، جلوهای از اقتدار ملی را به نمایش گذاشت که مورد توجه و تحسین جهانیان قرار گرفت.
سردار محمدحسین رجبی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای بمباران شیمیایی سردشت افزود: مردم سردشت نماد مقاومت، استقامت و پایداری هستند و خاطره ایستادگی آنان در دوران جنگ تحمیلی و تحمل جنایت بمباران شیمیایی، همواره در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد بود.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی تأکید کرد: امروز نیز همان روحیه ایثار، وحدت و انسجام ملی که در دوران دفاع مقدس موجب سربلندی کشور شد، مهمترین پشتوانه ایران اسلامی در برابر توطئهها و تهدیدات دشمنان به شمار میرود.
ماموستا واوی، امام جمعه سردشت نیز در این مراسم گفت: جنگ تنها مربوط به نظامیان نیست، بلکه همه اقشار جامعه در آن نقش دارند و مردم باید همواره پشتیبان نظام و نیروهای مسلح باشند.
در ادامه، ریباز میرزایی فرماندار سردشت با تأکید بر خدمترسانی به مردم اظهار داشت: مدیران باید در میان مردم حضور داشته باشند و خدمت به مردم را در اولویت برنامههای خود قرار دهند.
کمال حسینپور، نماینده مردم سردشت، میرآباد و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به شرایط کشور گفت: با بیعت و تبعیت از رهبر معظم انقلاب، روزهای روشن در انتظار ایران خواهد بود. فرماندهان ما علاوه بر توانمندیهای نظامی، از بصیرت سیاسی نیز برخوردار هستند.
حسینپور اتحاد و وحدت ملت ایران را مهمترین عامل اقتدار کشور دانست و تأکید کرد: هیچ سلاح و تجهیزات نظامی قادر به مقابله با اراده، وحدت و همبستگی ملت ایران نیست.