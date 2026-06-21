به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، نشست تخصصی «میز فولاد» استان خوزستان روز یکشنبه ۳۱خرداد با حضور سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان، مهرام روانبخش مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و جمعی از مدیران و فعالان این حوزه با محوریت بررسی چالش‌ها و توسعه زنجیره ارزش فولاد درسالن جلسات حوزه استانداری برگزار شد.

مهرام روانبخش، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان، در این نشست با محوریت قرار دادن موضوع زنجیره فولاد اظهار داشت: یکی از اولویت‌های اصلی و راهبردی ما در استان، تکمیل و توسعه همه‌جانبه زنجیره فولاد است. خوزستان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی معدنی و صنعتی کشور، پتانسیل بی‌نظیری در تمامی مراحل این زنجیره از معدن و کنسانتره تا گندله‌سازی، آهن اسفنجی، شمش و در نهایت محصولات نهایی فولادی دارد.

وی با اشاره به ضرورت توازن در این فرآیند افزود: تلاش ما در اداره کل صمت خوزستان بر این است که با شناسایی حلقه‌های مفقوده در زنجیره فولاد استان، سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بخش‌های پایین‌دستی هدایت کنیم تا علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، ارزش افزوده بیشتری در داخل استان خلق شود.

مدیرکل صمت خوزستان در ادامه تصریح کرد: تکمیل زنجیره فولاد نه تنها تاب‌آوری اقتصادی استان را در برابر تکانه‌های بازار افزایش می‌دهد، بلکه با فعال‌سازی صنایع جانبی، بسترساز جهش اشتغال‌زایی پایدار برای جوانان بومی منطقه خواهد بود. ما برای دستیابی به این هدف، نیازمند هم‌افزایی همه‌جانبه میان بخش‌های دولتی و واحد‌های بزرگ تولیدی فعال در این زنجیره هستیم.

روانبخش با اشاره به چالش‌های پیش روی این بخش گفت: تأمین پایدار انرژی (برق و گاز) و همچنین تسهیل تأمین مواد اولیه برای حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان است که در این نشست تصمیمات مهمی برای پیگیری و حل آنها اتخاذ شد. ما متعهد به پشتیبانی مستمر از فعالان زنجیره ارزش فولاد خوزستان هستیم تا این صنعت بتواند با تمام ظرفیت خود به تولید ادامه دهد.

وی خاطرنشان کرد: میز فولاد خوزستان یک ساختار پویا برای هماهنگی زنجیره فولاد است و خروجی تصمیمات آن با حمایت‌های استاندار محترم، مسیر توسعه صنعتی و صادراتی استان را هموارتر خواهد کرد.