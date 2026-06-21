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نشست بررسی روشهای تامین مالی شهرداریهای کشور با حضور مدیران سرمایهگذاری شهرداریهای ۲۱ کلانشهر کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نشست بررسی روشهای تامین مالی شهرداریهای کشور، صبح امروز - یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵- با حضور نوید خاصهباف مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران، سید مهدی محمدی دبیرکل مجمع کلانشهرهای ایران و مدیران سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور برگزار شد.
نوید خاصهباف، مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران در ابتدای این نشست اظهار کرد: در تهران به عنوان شهری که در جنگ بیشترین آسیب را دید، شهرداری خط مقدم خدمت رسانی به مردم تهران بود و شهروندان آسیبدیده با اقدامات شهرداری و هماهنگی با نهادهای مختلف در بهترین هتلها اسکان یافتند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت پایداری درآمدی و رهایی از ناپایداری ساختاری، عنوان کرد: نخستین نیاز شهرداریها، گذار از درآمدهای ناپایدار و وابسته به شرایط متغیر بازار، به سوی منابع پایدار و قابل پیشبینی است. وابستگی بیش از حد به درآمدهای مبتنی بر ساختوساز یا عوارض مقطعی، ریسک عملیاتی مدیریت شهری را افزایش میدهد. امروز شهرداریها نیازمند طراحی یک سبد درآمدی متنوع هستند که شامل منابع مالیاتی پایدار، بهرهبرداری اقتصادی از داراییها و ابزارهای بازار سرمایه باشد تا جریان نقدی شهر از ثبات و قابلیت برنامهریزی برخوردار شود.
سرمایهگذاران به «اطمینان» نیاز دارند؛ و اطمینان زاده حکمرانی مالی شفاف و پاسخگوست
خاصهباف در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به نیاز به انضباط مالی و شفافیت نهادی، تأکید کرد: هیچ ابزار مالی پیشرفتهای بدون زیرساخت شفافیت و انضباط مالی کارآمد نخواهد بود. استانداردسازی صورتهای مالی، استقرار نظام حسابداری تعهدی، رتبهبندی اعتباری شهرداریها و ارتقای نظام گزارشدهی عمومی، پیشنیاز ورود جدی به بازار سرمایه است. سرمایهگذاران، پیش از هر چیز، به «اطمینان» نیاز دارند؛ و این اطمینان تنها در سایه حکمرانی مالی شفاف و پاسخگو حاصل میشود.
سرمایه انسانی توانمند؛ پیشران تحول اقتصادی شهر
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران با بیان اینکه توسعه ظرفیت نهادی و سرمایه انسانی تخصصی و تأمین مالی نوین، دانش تخصصی میطلبد، اضافه کرد: شهرداریها نیازمند ایجاد یا تقویت واحدهای حرفهای مهندسی مالی، تحلیل سرمایهگذاری و مدیریت ریسک هستند. بدون تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه ابزارهای بدهی، مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)، مدلسازی مالی و ارزیابی اقتصادی پروژهها، استفاده از ابزارهای نوین صرفاً در سطح نظری باقی خواهد ماند؛ بنابراین سرمایه انسانی توانمند، پیشران واقعی تحول اقتصادی شهرهاست.
وی درباره مبحث مدیریت داراییها و فعالسازی سرمایههای راکد شهری نیز توضیح داد: بخش قابل توجهی از ظرفیت مالی شهرداریها در قالب داراییهای غیرمولد یا کمبازده نهفته است. نیاز امروز ما، استقرار نظام جامع مدیریت داراییها است تا شناسایی، ارزشگذاری و بهینهسازی بهرهبرداری از املاک، اراضی و داراییهای فیزیکی شهری به صورت علمی انجام گیرد. تبدیل داراییهای ایستا به جریانهای نقدی پویا، یکی از کارآمدترین مسیرهای تأمین مالی پایدار است.
خاصهباف طراحی سازوکارهای حرفهای مشارکت با بخش خصوصی را از دیگر الزامات بحث سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: شهرداریها برای اجرای پروژههای بزرگ زیرساختی، نیازمند سرمایهگذاریهای کلان و بلندمدت هستند که تأمین آن صرفاً از منابع داخلی ممکن نیست؛ بنابراین طراحی قراردادهای شفاف، توزیع متوازن ریسک و بازده، تضمینهای حقوقی کافی و چارچوبهای استاندارد مشارکت عمومی-خصوصی، از الزامات جدی این حوزه است. بخش خصوصی زمانی وارد میدان میشود که قواعد بازی روشن، پایدار و عادلانه باشد.
این مقام مسئول با تاکید بر لزوم تقویت تابآوری مالی در برابر شوکهای اقتصادی، یادآور شد: اقتصاد شهری در معرض نوسانات تورمی، رکودهای دورهای و تغییرات سیاستی قرار دارد. از اینرو شهرداریها نیازمند طراحی مدلهای سناریومحور، صندوقهای ذخیره احتیاطی و ابزارهای پوشش ریسک هستند تا بتوانند در شرایط بحرانی نیز پروژههای حیاتی شهر را بدون وقفه پیش ببرند. تابآوری مالی، شرط استمرار خدمات عمومی است.
همافزایی ملی و همگرایی کلانشهری را دیگر نیاز کلانشهرهای کشور در حوزه سرمایه گذاری برشمرد و خاطرنشان کرد: تبادل تجربیات موفق، طراحی الگوهای مشترک انتشار اوراق، ایجاد بانک اطلاعات پروژههای سرمایهپذیر و حتی تشکیل نهادهای مالی مشترک، میتواند هزینه سرمایه را کاهش داده و قدرت چانهزنی ما را در بازارهای مالی افزایش دهد. توسعه شهری، پروژهای ملی است و نیازمند نگاه شبکهای و همگراست.