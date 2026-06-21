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در مراسم گرامیداشت شهید چمران در دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین، بر نقش کلیدی اساتید در جهاد تبیین، مقابله با جنگ شناختی و تقویت امید در جامعه تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، همزمان با سالروز شهادت شهید مصطفی چمران و روز ملی بسیج اساتید، مراسم بزرگداشتی با حضور جمعی از اساتید، مسئولان و دانشگاهیان در دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد و شرکتکنندگان بر نقش اساتید در جهاد تبیین، ارتقای بصیرت عمومی و امیدآفرینی در جامعه تأکید کردند.
این مراسم با محوریت «جهاد تبیین و امیدآفرینی» برگزار شد و حاضران، نقش دانشگاهیان و نخبگان را در روشنگری افکار عمومی، مقابله با جنگ شناختی دشمن و تقویت سرمایه اجتماعی کشور مورد توجه قرار دادند.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مصطفی چمران، وی را الگویی برجسته برای جامعه علمی و دانشگاهی کشور دانست و اظهار کرد: شهید چمران نمونهای از پیوند علم، تعهد و مسئولیتپذیری اجتماعی بود و نشان داد که پیشرفت و عزت کشور در گرو همراهی دانش با روحیه جهادی و خدمت به جامعه است.
سردار رستمعلی آتانی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در شرایط کنونی افزود: اساتید دانشگاه در خط مقدم مقابله با جنگ نرم و شناختی دشمن قرار دارند و میتوانند با تبیین واقعیتها، افزایش آگاهی عمومی و تقویت روحیه امید در میان نسل جوان، نقش مؤثری در خنثیسازی توطئهها و هجمههای دشمن ایفا کنند.
وی همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان برای حل مسائل کشور تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش امید به آینده و استفاده از توان علمی و فکری دانشگاهها در مسیر توسعه و پیشرفت کشور هستیم.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین در پایان، بسیج اساتید را ظرفیتی ارزشمند برای پیوند میان دانشگاه و جامعه دانست و خاطرنشان کرد: این مجموعه میتواند با ایفای نقش مؤثر در عرصههای علمی، فرهنگی و اجتماعی، در تحقق اهداف انقلاب اسلامی و حل مسائل کشور نقشآفرینی کند.