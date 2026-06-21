شهردار تبریز گفت:شهرداری تبریز تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برای مدیریت شرایط جنگی، ارائه خدمات اضطراری و جبران خسارات هزینه کرده و ضروری است دولت نیز بر اساس مصوبات موجود سهم تبریز از اعتبارات جبرانی را پرداخت کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، هوشیار در جلسه شورای اسلامی شهر تبریز با تشریح آخرین اقدامات مدیریت شهری در رسیدگی به خسارات ناشی از جنگ از شناسایی و ارزیابی نزدیک به سه هزار مورد آسیب خبر داد و گفت:شهرداری تبریز با تمام توان در کنار شهروندان آسیب‌دیده قرار گرفته و روند جبران خسارات و حمایت از خانواده‌ها با جدیت ادامه دارد.

وی افزود: در مجموع ۲ هزار و ۹۷۴ مورد خسارت ناشی از جنگ در شهر تبریز رصد و ثبت شده بود که پس از بررسی‌های تکمیلی ۸۰ مورد از فهرست خسارت‌ها حذف شد.

وی با اشاره به پرداخت خسارات جزیی افزود: حدود ۹۰۰ پرونده مربوط به خسارات جزیی بود که پرداخت آنها انجام شده و در مجموع نزدیک به ۸ میلیارد تومان از محل منابع شهرداری برای جبران این خسارت‌ها اختصاص یافته است.

شهردار تبریز ادامه داد: بر اساس سازوکار تعریف‌شده، خسارات تا سقف ۳۰ میلیون تومان توسط کارشناسان مناطق شهرداری بررسی و پرداخت می‌شود و پرونده‌های با خسارت بیش از ۳۰ میلیون تومان برای ارزیابی و تایید نهایی در مرکز مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد.

هوشیار با بیان اینکه تاکنون ۳۱۳ پرونده خسارت زیر ۳۰ میلیون تومان پرداخت شده است گفت: ۱۱۱ پرونده دیگر نیز در حال بررسی است و در مرحله پرداخت قرار دارد.

وی درباره پرونده‌های خسارت سنگین نیز افزود: ۱۲۰ پرونده با برآورد خسارت بیش از ۳۰ میلیون تومان تشکیل شده که از این تعداد، ۱۵ پرونده پرداخت شده و ۱۰۵ پرونده دیگر در مراحل کارشناسی و رسیدگی قرار دارد.

شهردار تبریز از پرداخت ودیعه مسکن به خانواده‌های آسیب‌دیده خبر داد و گفت: میزان ودیعه‌ها بر اساس شرایط مناطق مختلف شهر از ۳۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان تعیین شده است و تنها طی هفته جاری ودیعه ۳۱۱ خانوار پرداخت شده است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات عمرانی برای بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی ساخت ۸ واحد آسیب‌دیده در زعفرانیه به‌زودی آغاز می‌شود. همچنین قرارداد ساخت ۸ واحد خسارت‌دیده در شهرک نصر نهایی شده و رسیدگی به واحد آسیب‌دیده در محله قره‌باغی نیز در دستور کار قرار دارد.

هوشیار با انتقاد از عدم تخصیص اعتبارات ملی مصوب برای کلانشهر‌ها گفت: مقرر شده بود قبل از عید، ۵ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور در اختیار ۹ کلانشهر قرار گیرد، اما تاکنون حتی یک ریال نیز پرداخت نشده است. انتظار داریم اعضای شورای اسلامی شهر این مطالبه را از طریق مراجع ذیربط پیگیری کنند.

وی افزود: شهرداری تبریز تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برای مدیریت شرایط جنگی، ارائه خدمات اضطراری و جبران خسارات هزینه کرده و ضروری است دولت نیز بر اساس مصوبات موجود، سهم تبریز از اعتبارات جبرانی را پرداخت کند.