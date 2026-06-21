مدیرکل بهزیستی استان کردستان در آخرین روز برگزاری کارگاه آموزشی هنردرمانی و توانبخشی هنری مبتنی بر هنر‌های تجسمی حضور یافت و بر نقش مؤثر هنر در فرآیند توانبخشی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت تأکید کرد.

حضور مدیرکل بهزیستی استان کردستان در آیین اختتامیه کارگاه هنردرمانی و توانبخشی هنری حضور مدیرکل بهزیستی استان کردستان در آیین اختتامیه کارگاه هنردرمانی و توانبخشی هنری حضور مدیرکل بهزیستی استان کردستان در آیین اختتامیه کارگاه هنردرمانی و توانبخشی هنری حضور مدیرکل بهزیستی استان کردستان در آیین اختتامیه کارگاه هنردرمانی و توانبخشی هنری حضور مدیرکل بهزیستی استان کردستان در آیین اختتامیه کارگاه هنردرمانی و توانبخشی هنری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، حسین رسولی امروز و همزمان با برگزاری آیین اختتامیه این کارگاه چهار روزه، از روند اجرای برنامه‌های آموزشی بازدید و با مربیان هنری، تسهیلگران و کارشناسان حوزه توانبخشی حاضر در دوره گفت‌و‌گو کرد.

وی در این بازدید با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت هنر در ارائه خدمات توانبخشی اظهار کرد: هنر می‌تواند بستری مناسب برای ارتقای سلامت روان، افزایش اعتماد به نفس، شکوفایی استعداد‌ها و تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی افراد دارای معلولیت فراهم کند.

رسولی افزود: برگزاری دوره‌های تخصصی هنردرمانی و توانبخشی هنری نقش مهمی در ارتقای دانش و مهارت مربیان و تسهیلگران دارد و می‌تواند کیفیت خدمات ارائه‌شده به جامعه هدف را افزایش دهد.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان با قدردانی از مشارکت فعال مربیان و تسهیلگران در این دوره آموزشی، بر تداوم برنامه‌های آموزشی و توسعه فعالیت‌های هنری در مراکز توانبخشی و پایگاه‌های هنر روستایی تأکید کرد و گفت: بهزیستی استان از برنامه‌هایی که زمینه رشد، خلاقیت و حضور مؤثر افراد دارای معلولیت در جامعه را فراهم کند، حمایت خواهد کرد.

گفتنی است کارگاه چهار روزه هنردرمانی و توانبخشی هنری مبتنی بر هنر‌های تجسمی از ۲۸ خردادماه آغاز شد و امروز ۳۱ خردادماه با حضور مربیان هنری مراکز روزانه و شبانه‌روزی، تسهیلگران پایگاه‌های هنر افراد دارای معلولیت و کارشناسان حوزه توانبخشی به کار خود پایان داد.