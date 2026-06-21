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مدیرکل دادگستری هرمزگان گفت: از ابتدای تیر سوختگیری در نیمه نخست ماه با کارتهای شخصی، و نیمه دوم با کارتهای اضطراری صورت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی قهرمانی در نشست خبری بمناسبت هفته قوه قضائیه افزود: استاندار هرمزگان نیز پیگیر افزوده شدن ۵ جایگاه عرضه دائمی بنزین و جایگاههای موقت در شهر بندرعباس است.
وی گفت: اکنون بنزین سوپر نیز در یکی از جایگاههای سوخت شهر بندرعباس ارائه میشود.
مدیرکل دادگستری هرمزگان با اشاره به نهایی شدن پرونده جنایت مدرسه شجره طیبه میناب و جمع آوری اسناد و ادله حقوقی گفت: پرونده به زودی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران فرستاده میشود.
قهرمانی افزود: ۶۰ قطعه باقی مانده از پیکرهای دانش آموزان شهید میناب که بخشی از آنها تعیین هویت شده است هم با هماهنگی خانوادهها تشییع و تدفین میشود.
وی گفت: با راه اندازی سامانه ثبت ادعا افراد دارای اموال قولنامههای منقول باید مشخصات آنها را برای دریافت سند در این سامانه ثبت کنند.
قهرمانی افزود: دادگستری هرمزگان در شاخص رضایتمندی با کسب ۷۳ درصد، رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.
در این نشست همچنین دستاوردهای دادگستری در موضوعاتی همچون قاچاق کالا و سوخت، تخلفات اقتصادی و اصلاح رویههای گمرکی تشریح شد.
یکم تا هفتم تیر هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است.