مدیرکل دادگستری هرمزگان گفت: از ابتدای تیر سوختگیری در نیمه نخست ماه با کارت‌های شخصی، و نیمه دوم با کارت‌های اضطراری صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی قهرمانی در نشست خبری بمناسبت هفته قوه قضائیه افزود: استاندار هرمزگان نیز پیگیر افزوده شدن ۵ جایگاه عرضه دائمی بنزین و جایگاه‌های موقت در شهر بندرعباس است.

وی گفت: اکنون بنزین سوپر نیز در یکی از جایگاه‌های سوخت شهر بندرعباس ارائه می‌شود.

مدیرکل دادگستری هرمزگان با اشاره به نهایی شدن پرونده جنایت مدرسه شجره طیبه میناب و جمع آوری اسناد و ادله حقوقی گفت: پرونده به زودی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران فرستاده می‌شود.

قهرمانی افزود: ۶۰ قطعه باقی مانده از پیکر‌های دانش آموزان شهید میناب که بخشی از آنها تعیین هویت شده است هم با هماهنگی خانواده‌ها تشییع و تدفین می‌شود.

وی گفت: با راه اندازی سامانه ثبت ادعا افراد دارای اموال قولنامه‌های منقول باید مشخصات آنها را برای دریافت سند در این سامانه ثبت کنند.

قهرمانی افزود: دادگستری هرمزگان در شاخص رضایتمندی با کسب ۷۳ درصد، رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.

در این نشست همچنین دستاورد‌های دادگستری در موضوعاتی همچون قاچاق کالا و سوخت، تخلفات اقتصادی و اصلاح رویه‌های گمرکی تشریح شد.

یکم تا هفتم تیر هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است.