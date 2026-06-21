نایب رئیس مجلس، با بیان اینکه مجلس خود را متعهد به تاکید بر پاسداشت حقوق ملت و جبهه مقاومت می‌داند، بر ضرورت پیگیری برای تحقق فرمایشات رهبری مبنی بر ساخت ایران قوی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ؛ علی نیکزاد نایب رئیس قوه مقننه در نشست مجازی صبح امروز (یکشنبه، ۳۱ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: پیام اخیر رهبر فرزانه انقلاب چراغ راهی برای مردم مبعوث شده و مسئولان کشور در همه قوا و ارکان نظام مقدس اسلامی است.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این پیام از سویی لطف معظم له در تأکید و حسن نظر مسئولان کشور است و از سوی دیگر تأکید بر ماهیت خبیث و غیرقابل اعتماد دشمنان ملت ایران به ویژه آمریکای جنایتکار و صهیونیست‌های خبیث است.

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی خود را متعهد می‌داند تا بر پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت که پذیرش تفاهمنامه امضا شده منوط به تأمین آن شروط بوده است، تأکید کند، اظهار داشت: اوامر رهبر حکیم و مقتدر ایران اسلامی بر همه ما واجب الاطاعه است و ما نمایندگان مجلس نیز دوشادوش مردم مبعوث شده بر تحقق این اوامر نظارت خواهیم داشت.

نیکزاد همچنین با تأکید بر اینکه پیگیری تحقق فرمایشات معظم له وجه دیگری نیز دارد که همان امر امام شهیدمان مبنی بر ساخت ایران قوی است، عنوان کرد: جلسات نظارتی مجلس شورای اسلامی با این هدف تشکیل می‌شود که مدیریت امور کشور فارغ از تفاهمنامه‌های امضا شده به صورت جدی پیگیری شود. تأکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این است که هیچ تفاهمنامه یا مذاکراتی نباید کشور را مثل گذشته به سمت حالت برزخ و رکود در تصمیم گیری ببرد.

وی همچنین با یادآوری این مهم که در مدت انجام این مذاکرات، نیرو‌های مسلح ما دست به ماشه آماده‌اند، گفت: نیرو‌های اجرایی و مدیریتی کشور نیز باید به صورت شبانه روزی با فرض بدترین حالت‌ها بدون معطل ماندن نتیجه مذاکرات و بدون اینکه منتظر بمانند که آیا دشمنان ما به تعهدات خود عمل خواهند کرد یا خیر، برای ساختن ایران قوی تلاش کنند.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه نشست نظارتی امروز مجلس با موضوع افزایش تاب آوری صنایع کشور و پایداری زنجیره تولید و به ویژه بررسی روند بازسازی واحد‌های آسیب دیده تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: انتظار این است که صنایع آسیب دیده به سرعت بازسازی و مواد اولیه واحد‌های تولیدی به بهترین نحو تولید شود تا صنایع کشور به سمت تولید برای رسیدن به اوضاع مطلوب حرکت کنند.