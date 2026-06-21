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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری در حوزه شهری را از مهمترین عوامل رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان در دیدار با شهردار کرمان و معاونان وی، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری در حوزه شهری را از مهمترین عوامل رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دانست
غلامرضا سالاری در دیدار شهردار کرمان گفت: تسهیل سرمایهگذاری در فضای شهری میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش کیفیت زندگی شهروندان باشد و ضروری است از تمامی ظرفیتها و امکانات موجود برای تحقق این هدف بهرهگیری شود.
وی افزود: توسعه و بهبود خدمات شهری باید همسو با نیازهای شهروندان و برنامههای توسعهای شهر دنبال شود.
سالاری گفت: زیباسازی فضای شهری متناسب با ظرفیتها و پتانسیلهای فرهنگی، تاریخی و هویتی کرمان از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند نقش مؤثری در ارتقای سیمای شهری و توسعه صنعت گردشگری ایفا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان گفت: ایجاد بستر مناسب برای حضور سرمایهگذاران و تسهیل فرآیندهای مرتبط، از اولویتهای اصلی در مسیر توسعه پایدار شهری و اقتصادی استان به شمار میرود.