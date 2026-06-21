مدتی است آمپول‌های کاهش وزن به یکی از داغ‌ترین و پرطرفدارترین ترند‌های حوزه سلامت و تناسب‌اندام در فضای مجازی و میان عموم مردم تبدیل شده‌اند، اما در پس این تبلیغات گسترده، زنگ‌های هشدار جدی از سوی متخصصان به صدا درآمده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، دکتر سید بهمن قادریان، فوق تخصص غدد و متابولیسم و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، با تشریح مکانیسم اثر و عوارض این داروها، نسبت به عواقب تهیه و تزریق خودسرانه آن هشدار داد و اظهار کرد: آمپول‌های لاغری ابتدا با هدف اصلی درمان قند خون بالا (دیابت) تولید و تجویز می‌شدند، اما به دلیل تأثیر قابل‌توجه آنها در کاهش اشتها و متعاقب آن ایجاد لاغری، به مرور زمان برای مقوله کاهش وزن نیز تجویز گسترده‌ای یافتند.

وی افزود: چاقی به عنوان یک بیماری زمینه‌ساز، عامل اصلی کبد چرب، افزایش ریسک بیماری‌های قلبی-عروقی، دیابت نوع دو و نیز مشکلات متعدد عضلانی و اسکلتی محسوب می‌شود؛ این آمپول‌ها می‌توانند در کاهش وزن افراد مبتلا به چاقی مرضی مؤثر واقع شوند و علاوه بر تناسب‌اندام، در کنترل قند خون بیماران دیابتی نیز نقشی حیاتی ایفا کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در خصوص عوارض جانبی این دارو‌ها تصریح کرد: تهوع، اسهال و یبوست از شایع‌ترین عوارض گوارشی این دارو‌ها محسوب می‌شود. به همین دلیل، پروتکل استاندارد درمانی بر این اساس است که دارو با دوز بسیار پایین برای فرد آغاز شود و به تدریج و تحت نظر پزشک، دوز آن افزایش یابد تا بدن با ماده مؤثر سازگار شود.

وی با تأکید بر اهمیت همزمان ورزش و تغذیه در کنار این درمان، بیان کرد: با توجه به اینکه در این روند، همزمان با از دست دادن چربی‌ها، پروتئین‌ها و توده عضلانی نیز تحلیل می‌رود، رعایت مصرف مواد پروتئینی کافی و انجام حرکات ورزشی در کنار تزریق این دارو کاملاً الزامی است تا از تحلیل رفتن عضلات جلوگیری شود.

قادریان با هشدار نسبت به پیامد‌های استفاده خودسرانه این آمپول‌ها گفت: این دارو‌ها صرفا باید با تشخیص و تجویز پزشک متخصص استفاده شوند. افرادی که صرفا دارای اضافه‌وزن جزئی هستند و می‌توانند با اصلاح سبک زندگی یعنی تغذیه مناسب و تحرک کافی به وزن مطلوب برسند، هرگز نباید سراغ این آمپول‌ها بروند.

وی ادامه داد: توصیه اول و همیشگی ما، کاهش وزن از طریق رژیم غذایی سالم و ورزش است و در غیر این صورت و در صورت عدم موفقیت، باید با نظر پزشک از این دارو‌ها بهره گرفت. همچنین در موارد خاص که فردی به دلیل مشکلات ویژه پزشکی نیازمند کاهش وزن سریع در بازه زمانی کوتاه است، ممکن است برای مدت محدودی این دارو تجویز شود.

این فوق تخصص غدد و متابولیسم با اشاره به بازگشت وزن پس از قطع دارو، بیان کرد: اگر فرد شیوه زندگی خود را تغییر ندهد و همچنان الگوی غذایی و تحرک نامناسب داشته باشد، به محض قطع دارو، وزن دوباره به حالت اولیه بازخواهد گشت.

وی درباره استفاده از آمپول‌های قاچاق و خارجی موجود در بازار اضافه کرد: استفاده از آمپول‌های خارجی که به صورت قاچاق وارد می‌شوند، به هیچ وجه مجاز نیست؛ زیرا امکان دارد زنجیره سرد (زنجیره سرما) نگهداری آنها در طول مسیر ورود رعایت نشده باشد و این امر موجب تخریب ماده مؤثر دارو و ایجاد عوارض خطرناک می‌شود.

قادریان در ادامه گفت: در حال حاضر، آمپول خارجی با مجوز رسمی در کشور وارد نشده است و در بازار وجود ندارد بنابراین صرفا داروی تولید داخل که با تجویز پزشک و از داروخانه تهیه شده باشد، قابل استفاده و ایمن است.