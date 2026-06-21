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دو طرح راهبردی شامل راهاندازی کمپرسورهای بخارات برگشتی بوتان و پروپان و تأسیسات آبشیرینکن بندر خدماتی و صادراتی سیراف پارس به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این طرحها با هدف ارتقای قابلیتهای عملیاتی، افزایش بهرهوری صادراتی و پشتیبانی از فعالیتهای بندری به بهرهبرداری رسیدند.
طرح کمپرسورهای بخارات برگشتی بوتان و پروپان با ظرفیت ۱۰ هزار کیلوگرم در ساعت و آبشیرینکن بندر سیراف پارس با ظرفیت تولید روزانه یک میلیون لیتر آب شیرین، پس از تکمیل مراحل اجرایی و انجام موفقیتآمیز تستهای عملیاتی، وارد مدار بهرهبرداری شدند.
طرح راهاندازی کمپرسورهای بخارات برگشتی با هدف جلوگیری از تأخیر در بارگیری کشتیهای صادراتی الپیجی، کاهش هزینههای دموراژ، جلوگیری از هدررفت محصول، کاهش فلرینگ و ارتقای شاخصهای زیستمحیطی به بهرهبرداری رسیده است.
همچنین تأسیسات آبشیرینکن به منظور تأمین پایدار آب مورد نیاز بخشهای عملیاتی و خدماتی بندر به بهرهبرداری رسیده و زیرساختی مهم برای استمرار فعالیتهای صادراتی این مجموعه به شمار میرود.
معاون طرحهای توسعهای شرکت نفت و گاز پارس در حاشیه آیین بهرهبرداری از این دو طرح گفت: عملیات راهاندازی و آزمایش ۲ دستگاه کمپرسورهای بخارات برگشتی بوتان و پروپان بندر سیراف پارس با موفقیت به اتمام رسیده و با توجه به تکمیل و انجام تستهای عملیاتی، این پروژه با ظرفیت ۱۰ هزار کیلوگرم در ساعت بخارات برگشتی، آماده تحویل به بهرهبردار نهایی شده است.
بابک زارع اجرای این طرح را گام مهمی در افزایش قابلیتهای عملیاتی و صادراتی بندر سیراف پارس عنوان کرد و گفت: برای ساخت و راهاندازی این مجموعه، حدود ۶ ماه زمان صرف شده است و دستاوردهای قابل توجهی در راستای عملکرد مطلوب صادرات الپیجی و ارتقای شاخصهای زیستمحیطی بهدنبال خواهد داشت.
مجری طرح بندر خدماتی و صادراتی سیراف پارس نیز در این آیین، با اشاره به اهمیت واحد آبشیرینکن در راستای استمرار صادرات پایدار محصول باارزش الپیجی و پشتیبانی از نیازهای عملیاتی و صادراتی بندر گفت: با توجه به ضرورت تداوم تأمین آب مورد نیاز این مجموعه، کلیه مصارف بخشهای عملیاتی و خدماتی از طریق این تأسیسات انجام خواهد شد.
حسن انوشه با بیان اینکه ظرفیت آب ورودی این تاسیسات ۱۱۰ هزار لیتر بر ساعت است، افزود: با انجام فرآیند کامل تصفیه آب دریا در این دستگاه، بیش از ۴۰ هزار لیتر بر ساعت و روزانه یک میلیون لیتر آب به منظور تامین مصارف عملیاتی و خدماتی، به مخازن ذخیرهسازی منتقل میشود.
وی با بیان اینکه بندر سیراف پارس با توجه به صادرات سه محصول با ارزش پارس جنوبی، یکی از استراتژیکترین بنادر کشور است، بیان کرد: این بندر با دو اسکله بارگیری و صادرات محصول با ارزش ال پی جی با ظرفیت ۱۰ هزار متر مکعب در ساعت، یک اسکله صادراتی گوگرد با ظرفیت بارگیری هزار تن در ساعت و دو انبار ذخیرهسازی محصول مذکور، نقش مهمی در تحقق اهداف ترسیم شده از سوی شرکت ملی نفت ایران به منظور خلق ارزش فراوردههای هیدروکربوری و مشتقات گازی طرحهای پارس جنوبی بر عهده دارد.