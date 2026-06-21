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رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از رسیدگی ماهانه به حدود ۷۰ هزار پرونده در دستگاه قضایی استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها به ۵۸ روز رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، شهرام کرمی در نشستی خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه (اول تا هفتم تیر)، با بیان اینکه دادگستری کرمانشاه با ۲۰ حوزه قضایی، ۱۶۰۰ پرسنل و ۳۳۰ قاضی در حال خدمات رسانی به مردم است، گفت: این مجموعه در ماه به صورت میانگین حدود ۶۷ تا ۷۰ هزار پرونده را مورد رسیدگی قرار میدهد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: در ایام جنگ، در بحث مسائل امنیت اجتماعی با تعامل صورت گرفته با نیروهای نظامی و امنیتی هیچ مشکل و بی نظمی و ناامنی غیرمتعارفی در کرمانشاه رخ نداد.
کرمی به اقدامات انجام شده برای تامین امنیت اقتصادی مردم در این مدت هم اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی استان با همراهی دستگاههای دیگر همچون استانداری نظارتها را تشدید کرد تا افرادی سوء استفاده نکنند و با وجود اینکه گرانی رخ داد، اما کمبودی در اقلام ضروری نداشتیم.
کرمی در خصوص پروندههای معوق نیز که بیش از یکسال از زمان تشکیل آنها گذشته و هنوز به نتیجه نرسیده عنوان کرد: با تلاشهای انجام شده حدود ۱.۶ درصد از آمار این پروندهها کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: همچنین در بحث الکترونیکی شدن خدمات دستگاه قضایی نیز حدود ۹۷.۵ درصد اخطارهای قضایی الکترونیک شدهاند.