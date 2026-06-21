\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u200c\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u061b \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06af\u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0627\u06cc\u0646 \u0642\u0637\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f8 \u0635\u0628\u062d \u0628\u0647 \u0645\u062f\u062a \u06f1\u06f0 \u0633\u0627\u0639\u062a \u0627\u0633\u062a.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u06cc\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0636\u0645\u0646 \u0631\u0639\u0627\u06cc\u062a \u0646\u06a9\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0645\u0646\u06cc \u060c \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0631\u06cc\u0632\u06cc \u0644\u0627\u0632\u0645 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062f\u062a \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062f\u0647\u0646\u062f.