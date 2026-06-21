مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران از تامین حدود ۸۰۰ هکتار زمین برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن و مسکن حمایتی خبر داد و گفت: تامین ۸۰۰ هکتار زمین در استان تهران زمینه ساخت واحدهای مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط را فراهم کرده و بخشی از این اراضی در شهرستان‌های جنوب‌شرق استان از جمله پاکدشت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین جنت با اشاره به اقدامات انجام شده برای تامین زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای طرح‌های مسکن در استان تهران، کمبود زمین به ویژه در شهرستان‌های جنوب‌شرق استان است، اما با همکاری دستگاه‌های مختلف، بخشی از این مشکل برطرف شده است.

وی افزود: تامین زمین از دو مسیر اراضی ملی و توافق با مالکان بخش خصوصی دنبال شده است. در شهرها، اراضی ملی به وزارت راه و شهرسازی و در روستاها به بنیاد مسکن واگذار می‌شود تا برای ساخت مسکن حمایتی مورد استفاده قرار گیرد. در همین راستا حدود ۸۰۰ هکتار زمین از طریق اراضی ملی و توافق با مالکان تامین شده که مراحل قانونی، اخذ مصوبات و فرآیندهای اداری آن انجام شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران با اشاره به برنامه‌های اجرایی در شهرستان پاکدشت گفت: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های در دست اقدام، زمینی به وسعت ۱۰۰ هکتار در شهرستان پاکدشت است که مصوبات لازم برای آن اخذ شده و جلسات متعددی نیز درباره آغاز عملیات اجرایی آن برگزار شده است.

جنتی ادامه داد: این پروژه با برخی مسائل و مشکلات محلی و حقوقی مواجه بود که موجب طولانی شدن روند آغاز عملیات اجرایی شد، اما با پیگیری‌های انجام شده و همکاری دستگاه قضایی، فرمانداری و سایر نهادهای مسئول، مقرر شده موانع موجود برطرف شود تا عملیات اجرایی پروژه در آینده نزدیک آغاز شود.

وی، درباره نحوه تامین منابع مالی ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: ساخت این واحدها از محل تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان انجام می‌شود. زمین به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و دولت نیز حمایت‌های لازم را در زمینه تامین تسهیلات انجام می‌دهد، اما یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در سرعت اجرای پروژه‌ها، پرداخت به‌موقع آورده از سوی متقاضیان است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران در ادامه افزود: بنیاد مسکن از نظر تامین نیروی اجرایی، پیمانکار، مصالح و ظرفیت ساخت مشکلی ندارد و پروژه‌ها آماده اجرا هستند، اما هر میزان آورده متقاضیان سریع‌تر تامین شود، روند ساخت و تکمیل واحدها نیز با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.

جنتی همچنین به تسهیلات پرداخت شده برای واحدهای آسیب‌دیده ناشی از جنگ اشاره کرد و گفت: در این بخش حدود ۳۰۰ واحد برای دریافت تسهیلات معرفی شدند و فرآیند پرداخت تسهیلات مربوط به آنها نیز انجام شده است.

وی از برنامه ساخت یک هزار واحد مسکن محرومان در استان تهران طی سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این واحدها برای خانوارهای دهک‌های یک تا چهار درآمدی و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی پیش‌بینی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران گفت: برای اجرای این طرح، تسهیلاتی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۰ ساله و نرخ سود پنج درصد در نظر گرفته شده است. همچنین نهادهای حمایتی حدود ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای هر واحد پرداخت می‌کنند و بخشی از منابع نیز از محل حساب ۱۰۰ حضرت امام(ره) و کمک خیرین تامین خواهد شد.

وی افزود: تلاش داریم با جلب مشارکت خیرین در سطح استان تهران، بخشی از هزینه‌های ساخت مسکن محرومان را تامین کنیم تا سهم پرداختی متقاضیان به حداقل برسد و امکان خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد با سهولت بیشتری فراهم شود.

جنتی به آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن تحت مسئولیت بنیاد مسکن استان تهران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در استان تهران توسط بنیاد مسکن در دست ساخت است که این پروژه‌ها به طور میانگین بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی انجام شده به گونه‌ای است که تمامی واحدهای نهضت ملی مسکن تحت مسئولیت بنیاد مسکن استان تهران تا پایان تیرماه سال آینده تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران تاکید کرد: تامین ۸۰۰ هکتار زمین برای ساخت مسکن حمایتی در استان تهران، آغاز پروژه ۱۰۰ هکتاری پاکدشت و برنامه ساخت یک هزار واحد مسکن محرومان از مهم‌ترین اقدامات در دست اجرا برای افزایش عرضه مسکن و پاسخگویی به نیاز متقاضیان واجد شرایط در استان به شمار می‌رود.