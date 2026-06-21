نشست چهارجانبه وزرای امور خارجه مصر، ترکیه، عربستان و پاکستان دقایقی قبل در قاهره آغاز به کار کرد.

نشست وزرای خارجه مصر، ترکیه، عربستان و پاکستان در قاهره

نشست وزرای خارجه مصر، ترکیه، عربستان و پاکستان در قاهره

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از العربی الجدید، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان و محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در این نشست حضور دارند.

وزرای امور خارجه چهار کشور قرار است درمورد حمایت از ثبات در منطقه و پیگیری اجرای توافق میان ایران و آمریکا تبادل نظر کنند.

وزرای امور خارجه این کشور‌ها در حاشیه این نشست با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نیز دیدار کردند.

محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان برای شرکت در این نشست روز گذشته وارد قاهره شد.

آخرین نشست مشترک وزرای خارجه پاکستان، مصر، عربستان سعودی و ترکیه اواخر فروردین ۱۴۰۵ در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا و اولین نشست آن نیز به میزبانی اسلام‌آباد ۹ فروردین ۱۴۰۵ برگزار شده بود.

وزرات امور خارجه پاکستان در بیانیه دیروز خود درباره این نشست گفت: وزیران امور خارجه مصر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان برای بحث در مورد تحولات منطقه‌ای و تبادل نظر در مورد مسائل مربوط به صلح، امنیت و ثبات گرد هم خواهند آمد.

طرف پاکستانی اعلام کرد: با تکیه بر نتایج نشست‌های قبلی وزرای ۴ کشور، آنان همچنین راه‌های تقویت بیشتر همکاری در زمینه‌های مورد علاقه مشترک را مورد بحث قرار خواهند داد.