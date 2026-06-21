به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ هادی کریمی گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی، ماموران پلیس متوجه فعالیت‌های غیرقانونی یک خانه مسافر شدند.



وی افزود: ماموران پلیس با اخذ مجوز قضایی به خانه مسافر مورد نظر در بلوار دشتی یزد مراجعه و آن مکان را که تخلفات زیادی داشت پلمب کردند.



رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان ادامه داد: مهر و موم این مکان که نارضایتی مردم و ساکنان محله را فراهم کرده بود با خشنودی شهروندان همراه بود. در این زمینه پرونده تشکیل و به همراه مالک خانه مسافر تحویل دادسرا شد.