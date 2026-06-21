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خبرهایی از مناطق مختلف گیلان (۳۱ خرداد ۱۴۰۵)
خبرهایی متنوع از چند شهرستان گیلان در بسته اخبار کوتاه آخرین روز بهار ۱۴۰۵ جای گرفته است.
تأکید فرماندار شهرستان رشت بر ضرورت بازنگری در اجرای طرحهای هادی روستایی
فرماندار شهرستان رشت در نشست، بخشداران و شهرداران این شهرستان با بیان اینکه با بازنگری طرح هادی میتوان زمینه توسعه هرچه بیشتر را در روستاها فراهم کرد و خواستار تسریع در رسیدگی تعیین تکلیف پروندههای ساختوساز در کمیسیون ماده ۹۹ شد.
سید اسماعیل میر غضنفری همچنین بر بازنگری برخی حریمهای تأسیسات و خطوط انتقال گاز در روستاها، تأمین تجهیزات و زیرساختهای آتشنشانی مورد نیاز بخش کوچصفهان، تأمین مصالح مورد نیاز شهرداریها و دهیاریها برای اجرای طرحهای عمرانی، تعریض معابر و بهسازی مسیرهای شهری و روستایی تاکید کرد.
تاکید بازرس کل گیلان بر تکمیل پلهای ورودی شهر فومن و منطقه گردشگری قلعه رودخان
احمد آقایی در نشست شورای اداری فومن ازنیمه کار ماندن پل ورودی شهر فومن که کار ساختش از ۱۷ سال پیش آغاز شده است انتقاد کرد و خواستار تکمیل هرچه سریعتر طرحهای نیمه کاره این شهرستان به ویژه پلهای ورودی فومن و قلعه رودخان شد.
فرماندار فومن و نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی نیز دراین نشست خواستار رفع مشکلات برای تهیه زمین برای ایجاد شهرک صنعتی و مشکلات تهیه مصالح برای اجرای طرحهای عمرانی شدند.
نصب ۸۰۰ کیلومتر کابل خودنگهدار در صومعه سرا
فرماندار صومعهسرا در نشست شورای اداری این شهرستان گفت: تاکنون۸۰۰ کیلومتر کابل خودنگهدار به جای سیمهای مسی درصومعه سرا نصب شده و ۳۵ روستای این شهرستان به عنوان روستای سبز معرفی شدند.
امام جمعه صومعه سرا نیز در این نشست بر تداوم اتحاد و وحدت ملی تاکید کرد و گفت: وظیفه همه ما پیروی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و دفاع از وطن است.
تجلیل از برترینهای قرآنی در لنگرود
فرمانده سپاه ناحیه لنگرود گفت: در راستای اجرای طرح ملی "فجر ۲" که به همت دارالقرآن "آلیاسین" شهید علی یوسفی ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان برگزارشد از ۲۰۰ نفر از فعالان قرآنی قدردانی شده است.
برگزاری یادواره شهدای محله حاجی آباد لاهیجان
امام جمعه سیاهکل در این مراسم با بیان اینکه شهدا مظهر ایستادگی و مقاومت هستند گفت: وظیفه امروز ما تداوم راه امام و شهدا در دفاع از وطن است.