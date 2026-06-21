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رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: برای حمایت از زندانیان درایام جنگ تحمیلی سوم، علاوه بر اعطای مرخصی به ۵۵ درصد زندانیان، ۹ نفر نیز ازحکم قصاص رهایی یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس کل دادگستری استان گفت: درحوزه قضایی برای حمایت از زندانیان درایام جنگ علاوه بر اعطای مرخصی به ۵۵ درصد زندانیان،۹نفر نیز باتلاشهای صورت گرفته ازحکم قصاص رهایی یافتند.
ناصر عتباتی درجلسه کمیته ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان بااعلام اینکه باید در بحث محکومان مالی و مهریه نشستهای هم اندیشی بیشتری برگزار شود افزود:میتوان با تلفیق جشن گلریزان و نسیم مهر وبا مشارکت خیران آزادی محکومان جرائم مالی و غیر عمد رابیش از بیش فراهم کرد.
حسین مجیدی دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان هم گفت:تجمیع محکومیتها یکی از عوامل تاثیر گذار درکاهش جمعیت کیفری استان است.