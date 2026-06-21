معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی بابل از کشف و توقیف ۱۰۰ تن برنج ایرانی احتکارشده به ارزش حدود ۳۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رحیم شهیدی‌پور گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی و جلوگیری از احتکار کالا‌های اساسی، بازرسان جهاد کشاورزی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و اداره تعزیرات شهرستان موفق به شناسایی و توقیف یک انبار حاوی محموله بزرگ برنج احتکاری شدند.

وی افزود: این عملیات با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی، پایش مستمر بازار و دریافت گزارش‌های مردمی انجام شد و پس از اخذ مجوز‌های قضایی، بازرسان از محل مورد نظر بازدید کردند.

مدیر جهاد کشاورزی بابل گفت: در بازرسی انجام‌شده، ۱۰۰ تن برنج ایرانی که با هدف سودجویی و ایجاد اختلال در بازار ذخیره شده بود، کشف و توقیف شد.

شهیدی‌پور ارزش این محموله را حدود ۳۰۰ میلیارد ریال اعلام و بیان کرد: پرونده این واحد پس از تکمیل تحقیقات اولیه برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح و قضایی ارجاع شده است.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه تأمین و توزیع کالا‌های اساسی افزود: جهاد کشاورزی با همکاری دستگاه‌های نظارتی اجازه نخواهد داد سودجویان با احتکار کالاها، امنیت غذایی و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهند.

مدیر جهاد کشاورزی بابل همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله احتکار یا قاچاق کالا، مراتب را از طریق سامانه‌های ۱۳۵ و ۱۲۴ یا مراجعه به واحد بازرسی و تنظیم بازار اطلاع‌رسانی کنند.